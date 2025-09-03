https://ria.ru/20250903/putin-2039453082.html

Путин высказался о передаче Украине активов России

Путин высказался о передаче Украине активов России

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Возможная передача Украине замороженных активов России нанесет огромный вред всей международной экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. "Те, кто поумнее, это люди, которые занимаются финансами, экономикой, они понимают, что это основание будет разрушать все принципы международной экономической и финансовой деятельности и нанесет - без всякого сомнения - огромный вред всей мировой экономике и международным финансам", - сказал глава государства журналистам. ​ Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

