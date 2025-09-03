Путин высказался о передаче Украине активов России
Путин: передача Украине активов России нанесет огромный вред мировой экономике
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Возможная передача Украине замороженных активов России нанесет огромный вред всей международной экономике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Те, кто поумнее, это люди, которые занимаются финансами, экономикой, они понимают, что это основание будет разрушать все принципы международной экономической и финансовой деятельности и нанесет - без всякого сомнения - огромный вред всей мировой экономике и международным финансам", - сказал глава государства журналистам.
Бельгия выступила против конфискации российских замороженных активов
30 августа, 10:18
Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Каллас призвала согласовать решение о судьбе российских активов
30 августа, 18:04