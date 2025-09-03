https://ria.ru/20250903/putin-2039451857.html

Путин высказался о пошлинах США против Бразилии

Путин высказался о пошлинах США против Бразилии - РИА Новости, 03.09.2025

Путин высказался о пошлинах США против Бразилии

Пошлины США в отношении Бразилии связаны с внутриполитическими раскладами, а не с Украиной, заявил глава российского государства Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Пошлины США в отношении Бразилии связаны с внутриполитическими раскладами, а не с Украиной, заявил глава российского государства Владимир Путин."Нет никакой диспропорции в экономических отношениях между Бразилией и Соединенными Штатами - первое. Второе - дедлайн был восьмого обозначен, 8 августа, а против Бразилии ввели дополнительные пошлины шестого. При чем здесь Украина? Хотя были ссылки на Украину. Ну причем здесь? Да не при чем. Там проблема, вот именно там, проблема во внутриполитических раскладах, в том числе связано с взаимоотношением между действующими властями и бывшим президентом", - сказал Путин журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

