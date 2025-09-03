Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о пошлинах США против Бразилии - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 03.09.2025 (обновлено: 17:42 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/putin-2039451857.html
Путин высказался о пошлинах США против Бразилии
Путин высказался о пошлинах США против Бразилии - РИА Новости, 03.09.2025
Путин высказался о пошлинах США против Бразилии
Пошлины США в отношении Бразилии связаны с внутриполитическими раскладами, а не с Украиной, заявил глава российского государства Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:16:00+03:00
2025-09-03T17:42:00+03:00
сша
в мире
бразилия
владимир путин
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_dfd0c664aa77b0d085d8f62268fa4e75.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Пошлины США в отношении Бразилии связаны с внутриполитическими раскладами, а не с Украиной, заявил глава российского государства Владимир Путин."Нет никакой диспропорции в экономических отношениях между Бразилией и Соединенными Штатами - первое. Второе - дедлайн был восьмого обозначен, 8 августа, а против Бразилии ввели дополнительные пошлины шестого. При чем здесь Украина? Хотя были ссылки на Украину. Ну причем здесь? Да не при чем. Там проблема, вот именно там, проблема во внутриполитических раскладах, в том числе связано с взаимоотношением между действующими властями и бывшим президентом", - сказал Путин журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.
https://ria.ru/20250903/putin-2039456968.html
сша
бразилия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_9562b9edb4c867bb216ae4ed6ec2f7b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, бразилия, владимир путин, украина
США, В мире, Бразилия, Владимир Путин, Украина
Путин высказался о пошлинах США против Бразилии

Путин: пошлины США против Бразилии не связаны с Украиной

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Пошлины США в отношении Бразилии связаны с внутриполитическими раскладами, а не с Украиной, заявил глава российского государства Владимир Путин.
"Нет никакой диспропорции в экономических отношениях между Бразилией и Соединенными Штатами - первое. Второе - дедлайн был восьмого обозначен, 8 августа, а против Бразилии ввели дополнительные пошлины шестого. При чем здесь Украина? Хотя были ссылки на Украину. Ну причем здесь? Да не при чем. Там проблема, вот именно там, проблема во внутриполитических раскладах, в том числе связано с взаимоотношением между действующими властями и бывшим президентом", - сказал Путин журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин рассказал о направлении деятельности ШОС
Вчера, 17:24
 
СШАВ миреБразилияВладимир ПутинУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала