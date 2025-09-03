https://ria.ru/20250903/putin-2039450038.html
Каждая страна имеет право сама выбирать систему безопасности, заявил Путин
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности, это касается и Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я согласен с теми, кто считает, что каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности, это касается всех стран. В том числе и Украины", - сказал Путин журналистам. Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Каждая страна имеет право сама выбирать систему безопасности, заявил Путин
