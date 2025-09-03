Рейтинг@Mail.ru
ШОС не призвана противостоять кому-либо, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 03.09.2025 (обновлено: 17:23 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/putin-2039449676.html
ШОС не призвана противостоять кому-либо, заявил Путин
ШОС не призвана противостоять кому-либо, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025
ШОС не призвана противостоять кому-либо, заявил Путин
Саммит Шанхайской организации сотрудничества не призван противостоять кому-либо, такая задача не стоит, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:12:00+03:00
2025-09-03T17:23:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
шос
саммит шос в китае в 2025 году
пекин
китай
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_dfd0c664aa77b0d085d8f62268fa4e75.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Саммит Шанхайской организации сотрудничества не призван противостоять кому-либо, такая задача не стоит, заявил президент России Владимир Путин."ШОС не призван кому бы то ни было противостоять, мы не ставим перед собой такую задачу. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в ходе дискуссий, в ходе двусторонних встреч никогда, ни разу за эти четыре дня не возникало ничего, что можно бы было назвать конфронтационным началом", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
https://ria.ru/20250903/putin-2039455306.html
россия
пекин
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_9562b9edb4c867bb216ae4ed6ec2f7b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, шос, саммит шос в китае в 2025 году, пекин, китай, си цзиньпин
В мире, Россия, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Пекин, Китай, Си Цзиньпин
ШОС не призвана противостоять кому-либо, заявил Путин

Путин: ШОС не призвана противостоять кому-либо, такая задача не стоит

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Саммит Шанхайской организации сотрудничества не призван противостоять кому-либо, такая задача не стоит, заявил президент России Владимир Путин.
"ШОС не призван кому бы то ни было противостоять, мы не ставим перед собой такую задачу. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в ходе дискуссий, в ходе двусторонних встреч никогда, ни разу за эти четыре дня не возникало ничего, что можно бы было назвать конфронтационным началом", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.
Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Комментарий Путина относительно заявления Трампа о якобы сговоре России, Китая и КНДР - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин отреагировал на заявление Трампа о сговоре России, Китая и КНДР
Вчера, 17:21
 
В миреРоссияВладимир ПутинШОССаммит ШОС в Китае в 2025 годуПекинКитайСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала