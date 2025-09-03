ШОС не призвана противостоять кому-либо, заявил Путин
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Саммит Шанхайской организации сотрудничества не призван противостоять кому-либо, такая задача не стоит, заявил президент России Владимир Путин.
"ШОС не призван кому бы то ни было противостоять, мы не ставим перед собой такую задачу. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в ходе дискуссий, в ходе двусторонних встреч никогда, ни разу за эти четыре дня не возникало ничего, что можно бы было назвать конфронтационным началом", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.
Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.