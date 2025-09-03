https://ria.ru/20250903/putin-2039448877.html
Путин назвал причину трагедии на Украине
В трагедии на Украине виноваты те, кто напрочь игнорировал интересы России в сфере безопасности, заявил президент России Владимир Путин заявил. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. В трагедии на Украине виноваты те, кто напрочь игнорировал интересы России в сфере безопасности, заявил президент России Владимир Путин заявил."Так кто виноват в той трагедии, которая происходит? Те, кто довел до этой ситуации, напрочь игнорируя интересы России в сфере её безопасности", - сказал Путин журналистам.Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
