Путин назвал причину трагедии на Украине

В трагедии на Украине виноваты те, кто напрочь игнорировал интересы России в сфере безопасности, заявил президент России Владимир Путин заявил.

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. В трагедии на Украине виноваты те, кто напрочь игнорировал интересы России в сфере безопасности, заявил президент России Владимир Путин заявил."Так кто виноват в той трагедии, которая происходит? Те, кто довел до этой ситуации, напрочь игнорируя интересы России в сфере её безопасности", - сказал Путин журналистам.Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

