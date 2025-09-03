https://ria.ru/20250903/putin-2039448227.html
Конституционный суд Украины не имеет кворума, заявил Путин
Конституционный суд Украины не имеет кворума, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025
Конституционный суд Украины не имеет кворума, заявил Путин
Конституционный суд Украины не имеет кворума и полномочий, это путь в никуда, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:10:00+03:00
2025-09-03T17:10:00+03:00
2025-09-03T17:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444422_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_ae819dd5f616bf6b1e00fffabdc69dc2.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Конституционный суд Украины не имеет кворума и полномочий, это путь в никуда, заявил президент РФ Владимир Путин. "За последние годы истекли полномочия некоторых членов конституционного суда (Украины - ред.), у него нет кворума для принятия решений, поэтому это путь в никуда", - сказал Путин журналистам на вопрос о ситуации с выборами на Украине, отсутствии главы конституционного суда в этой стране и полномочиях Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20250903/rezervy-2039445784.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444422_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_1c3e1f441009dbddbd5939ede841acb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Конституционный суд Украины не имеет кворума, заявил Путин
Путин: Конституционный суд Украины не имеет кворума и полномочий