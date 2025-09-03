https://ria.ru/20250903/putin-2039448227.html

Конституционный суд Украины не имеет кворума, заявил Путин

Конституционный суд Украины не имеет кворума, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025

Конституционный суд Украины не имеет кворума, заявил Путин

Конституционный суд Украины не имеет кворума и полномочий, это путь в никуда, заявил президент РФ Владимир Путин.

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Конституционный суд Украины не имеет кворума и полномочий, это путь в никуда, заявил президент РФ Владимир Путин. "За последние годы истекли полномочия некоторых членов конституционного суда (Украины - ред.), у него нет кворума для принятия решений, поэтому это путь в никуда", - сказал Путин журналистам на вопрос о ситуации с выборами на Украине, отсутствии главы конституционного суда в этой стране и полномочиях Владимира Зеленского.

