Путин оценил степень укомплектованности боеспособных подразделений ВСУ

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Боеспособные подразделения Украины укомплектованы не больше чем на 47-48%, заявил президент РФ Владимир Путин."Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем, чтобы удержать имеющиеся рубежи… Это свидетельство того, что резервов у ВСУ становится все меньше. Боеготовые, я так скажу, подразделения укомплектованы сегодня не больше, чем на 47-48%. Ситуация находится у самой критической черты", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

