Россия и Китай довольны результатом договоренностей, заявил Путин
Россия и Китай довольны результатом договоренностей, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025
Россия и Китай довольны результатом договоренностей, заявил Путин
Россия и Китай довольны результатом договоренностей, итогом которых стало соглашение о "Силе Сибири 2", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:07:00+03:00
2025-09-03T17:07:00+03:00
2025-09-03T17:07:00+03:00
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия и Китай довольны результатом договоренностей, итогом которых стало соглашение о "Силе Сибири 2", заявил президент РФ Владимир Путин. "Все удовлетворены, все довольны этим результатом", - сказал Путин журналистам. Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
2025
Россия и Китай довольны результатом договоренностей, заявил Путин
