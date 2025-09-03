https://ria.ru/20250903/putin-2039445371.html

Россия и Китай довольны результатом договоренностей, заявил Путин

Россия и Китай довольны результатом договоренностей, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025

Россия и Китай довольны результатом договоренностей, заявил Путин

Россия и Китай довольны результатом договоренностей, итогом которых стало соглашение о "Силе Сибири 2", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T17:07:00+03:00

2025-09-03T17:07:00+03:00

2025-09-03T17:07:00+03:00

россия

китай

монголия

владимир путин

си цзиньпин

алексей миллер

газпром

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039405839_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_f6787368ec1a221bcd56ad319ffc91ec.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия и Китай довольны результатом договоренностей, итогом которых стало соглашение о "Силе Сибири 2", заявил президент РФ Владимир Путин. "Все удовлетворены, все довольны этим результатом", - сказал Путин журналистам. Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".

https://ria.ru/20250903/printsipy-2039437841.html

россия

китай

монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, монголия, владимир путин, си цзиньпин, алексей миллер, газпром, шос, сила сибири — 2