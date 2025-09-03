https://ria.ru/20250903/putin-2039445060.html
Путин заявил о неспособности ВСУ вести крупномасштабные операции
2025-09-03T17:05:00+03:00
2025-09-03T17:05:00+03:00
2025-09-03T17:15:00+03:00
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. ВСУ не способны вести крупномасштабные военные операции, они лишь удерживают рубежи, заявил президент РФ Владимир Путин."Они (ВСУ – ред.) не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем, чтобы удержать имеющиеся рубежи", - сказал Путин журналистам по итогам визита в КНР.Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
