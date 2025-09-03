https://ria.ru/20250903/putin-2039443136.html
Путин: договориться о приемлемом варианте урегулирования на Украине можно
Путин: договориться о приемлемом варианте урегулирования на Украине можно - РИА Новости, 03.09.2025
Путин: договориться о приемлемом варианте урегулирования на Украине можно
Президент России Владимир Путин заявил, что договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта на Украине возможно. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта на Украине возможно."Мне, тем не менее, представляется, что если здравый смысл все-таки восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно. И я из этого исхожу", - сказал Путин журналистам.Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Путин: договориться о приемлемом варианте урегулирования на Украине можно
Путин: договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта на Украине можно