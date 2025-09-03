https://ria.ru/20250903/putin-2039443136.html

Путин: договориться о приемлемом варианте урегулирования на Украине можно

Путин: договориться о приемлемом варианте урегулирования на Украине можно - РИА Новости, 03.09.2025

Путин: договориться о приемлемом варианте урегулирования на Украине можно

Президент России Владимир Путин заявил, что договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта на Украине возможно. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T17:02:00+03:00

2025-09-03T17:02:00+03:00

2025-09-03T17:08:00+03:00

владимир путин

россия

китай

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039441090_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_ae80968900847004242a8e1669729f14.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта на Украине возможно."Мне, тем не менее, представляется, что если здравый смысл все-таки восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно. И я из этого исхожу", - сказал Путин журналистам.Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

https://ria.ru/20250903/rossija-2039446432.html

россия

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, китай, украина