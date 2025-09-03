https://ria.ru/20250903/putin-2039442385.html
Путин призвал уважать мнение народа, решившего жить в составе России
2025-09-03T17:01:00+03:00
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Мнение народа, который решил жить в составе РФ, надо уважать, это и есть демократия, заявил президент России Владимир Путин. "Если эти люди в ходе избирательных демократических процедур, в том числе в ходе референдумов, высказались за то, чтобы быть в составе Российской Федерации, надо это мнение уважать. Это и есть демократия, хочу напомнить тем, кто про это забывает. И, кроме всего прочего, это полностью соответствует международному праву. Хочу напомнить и о первых статьях Устава Объединенных наций, где прямо написано о праве наций на самоопределение", - сказал Путин журналистам.
