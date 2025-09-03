Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил желание Трампа найти решение украинского конфликта - РИА Новости, 03.09.2025
17:01 03.09.2025 (обновлено: 17:24 03.09.2025)
Путин отметил желание Трампа найти решение украинского конфликта
Путин отметил желание Трампа найти решение украинского конфликта - РИА Новости, 03.09.2025
Путин отметил желание Трампа найти решение украинского конфликта
Россия видит искреннее желание администрации президента США Дональда Трампа найти решение украинского конфликта, сказал президент РФ Владимир Путин журналистам. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Россия видит искреннее желание администрации президента США Дональда Трампа найти решение украинского конфликта, сказал президент РФ Владимир Путин журналистам."Мы видим настроение действующей в США администрации под руководством президента Трампа. Видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение (украинского конфликта - ред.)", - сказал Путин.
Путин отметил желание Трампа найти решение украинского конфликта

Путин: РФ видит искреннее желание Трампа найти решение украинского конфликта

ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Россия видит искреннее желание администрации президента США Дональда Трампа найти решение украинского конфликта, сказал президент РФ Владимир Путин журналистам.
"Мы видим настроение действующей в США администрации под руководством президента Трампа. Видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение (украинского конфликта - ред.)", - сказал Путин.
Путин отреагировал на заявление Трампа о якобы сговоре
Вчера, 17:21
 
