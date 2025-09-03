https://ria.ru/20250903/putin-2039442028.html
Путин отметил желание Трампа найти решение украинского конфликта
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Россия видит искреннее желание администрации президента США Дональда Трампа найти решение украинского конфликта, сказал президент РФ Владимир Путин журналистам."Мы видим настроение действующей в США администрации под руководством президента Трампа. Видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение (украинского конфликта - ред.)", - сказал Путин.
