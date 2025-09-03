https://ria.ru/20250903/putin-2039441806.html
Путин напомнил, что Москва уже предлагала Киеву закончить конфликт
Россия еще в 2022 году предлагала украинским властям вывести войска с юго-востока Украины и закончить конфликт немедленно, заявил президент РФ Владимир Путин . РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия еще в 2022 году предлагала украинским властям вывести войска с юго-востока Украины и закончить конфликт немедленно, заявил президент РФ Владимир Путин ."Мы ещё в 2022 году предлагали украинским властям с уважением отнестись к выбору тех людей, которые проживают на юго-востоке Украины: вывести оттуда свои войска и закончить этот конфликт немедленно", - сказал он журналистам.
