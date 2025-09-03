https://ria.ru/20250903/putin-2039440003.html

Путин: Россия никогда не будет безвольно смотреть на происходящее рядом

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия никогда не будет безвольно смотреть на происходящее рядом, заявил президент РФ Владимир Путин."Если кто-то считает, что можно так наплевательски относиться к народу нашей страны, то должен знать, что мы таких вещей - когда Россия безвольно смотрит на происходящие вокруг события и никак не реагирует на это - таких вещей мы никогда допускать не будем", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

