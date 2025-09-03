https://ria.ru/20250903/putin-2039434273.html

Путин заявил о расширении рынков "Газпрома"

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. "Газпром" является одной из ведущих компаний РФ, которая расширяется на новые рынки, сообщил президент России Владимир Путин."Газпром" - одна из наших ведущих компаний. У нее появляются, расширяются новые рынки", - сказал Путин журналистам.

