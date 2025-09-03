Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о расширении рынков "Газпрома" - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 03.09.2025 (обновлено: 16:58 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/putin-2039434273.html
Путин заявил о расширении рынков "Газпрома"
Путин заявил о расширении рынков "Газпрома" - РИА Новости, 03.09.2025
Путин заявил о расширении рынков "Газпрома"
"Газпром" является одной из ведущих компаний РФ, которая расширяется на новые рынки, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T16:51:00+03:00
2025-09-03T16:58:00+03:00
россия
экономика
газпром
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039432200_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_88e7865c1e6dc404ae9404eccedc2d49.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. "Газпром" является одной из ведущих компаний РФ, которая расширяется на новые рынки, сообщил президент России Владимир Путин."Газпром" - одна из наших ведущих компаний. У нее появляются, расширяются новые рынки", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20250903/putin-2039427448.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039432200_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3de16e5e9740352a9ed623279c52e6b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, газпром, владимир путин
Россия, Экономика, Газпром, Владимир Путин
Путин заявил о расширении рынков "Газпрома"

Путин заявил о расширении рынков Газпрома, одной из ведущих российских компаний

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. "Газпром" является одной из ведущих компаний РФ, которая расширяется на новые рынки, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"Газпром" - одна из наших ведущих компаний. У нее появляются, расширяются новые рынки", - сказал Путин журналистам.
Пресс-подход Путина по итогам поездки в Китай - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин подвел итоги визита в Китай
Вчера, 16:41
 
РоссияЭкономикаГазпромВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала