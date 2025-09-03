Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, как относится к слухам и домыслам - РИА Новости, 03.09.2025
16:50 03.09.2025
Путин рассказал, как относится к слухам и домыслам
Президент России Владимир Путин рассказал, что старается не отвлекаться на слухи и домыслы, поскольку работает. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что старается не отвлекаться на слухи и домыслы, поскольку работает. "Я занят текущей работой, как-то стараюсь меньше отвлекаться на всякие слухи, домыслы", - сказал Путин журналистам.
Новости
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что старается не отвлекаться на слухи и домыслы, поскольку работает.
"Я занят текущей работой, как-то стараюсь меньше отвлекаться на всякие слухи, домыслы", - сказал Путин журналистам.
Заголовок открываемого материала