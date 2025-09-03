https://ria.ru/20250903/putin-2039434081.html
Путин рассказал, как относится к слухам и домыслам
Путин рассказал, как относится к слухам и домыслам - РИА Новости, 03.09.2025
Путин рассказал, как относится к слухам и домыслам
Президент России Владимир Путин рассказал, что старается не отвлекаться на слухи и домыслы, поскольку работает. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T16:50:00+03:00
2025-09-03T16:50:00+03:00
2025-09-03T16:50:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038793682_0:101:3275:1943_1920x0_80_0_0_6c57b9122958a907935e1ca137c18eb1.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что старается не отвлекаться на слухи и домыслы, поскольку работает. "Я занят текущей работой, как-то стараюсь меньше отвлекаться на всякие слухи, домыслы", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20250903/bezopasnost-2039432525.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038793682_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_8ca0d0ab11b18136f0f32f27f493df10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин рассказал, как относится к слухам и домыслам
Путин заявил, что старается не отвлекаться от работы на слухи и домыслы