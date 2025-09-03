https://ria.ru/20250903/putin-2039434081.html

Путин рассказал, как относится к слухам и домыслам

Президент России Владимир Путин рассказал, что старается не отвлекаться на слухи и домыслы, поскольку работает. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что старается не отвлекаться на слухи и домыслы, поскольку работает. "Я занят текущей работой, как-то стараюсь меньше отвлекаться на всякие слухи, домыслы", - сказал Путин журналистам.

