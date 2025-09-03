https://ria.ru/20250903/putin-2039431233.html

Путин высказался о возможности вступления Украины в НАТО

Путин высказался о возможности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 03.09.2025

Путин высказался о возможности вступления Украины в НАТО

Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T16:47:00+03:00

2025-09-03T16:47:00+03:00

2025-09-03T17:02:00+03:00

в мире

россия

украина

нато

китай

владимир путин

шос

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, заявил президент России Владимир Путин."Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом этого Североатлантического блока", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

https://ria.ru/20250903/putin-2039442385.html

россия

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, нато, китай, владимир путин, шос, си цзиньпин