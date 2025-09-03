https://ria.ru/20250903/putin-2039431233.html
Путин высказался о возможности вступления Украины в НАТО
Путин высказался о возможности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 03.09.2025
Путин высказался о возможности вступления Украины в НАТО
Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, заявил президент России Владимир Путин."Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом этого Североатлантического блока", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Путин высказался о возможности вступления Украины в НАТО
Путин заявил, что Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО