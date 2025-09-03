Рейтинг@Mail.ru
16:47 03.09.2025 (обновлено: 17:02 03.09.2025)
Путин высказался о возможности вступления Украины в НАТО
Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, заявил президент России Владимир Путин."Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом этого Североатлантического блока", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом этого Североатлантического блока", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.
Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин призвал уважать мнение народа, решившего жить в составе России
Вчера, 17:01
 
