Китай будет получать энергосырье по рыночным ценам, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025
16:47 03.09.2025 (обновлено: 17:03 03.09.2025)
Китай будет получать энергосырье по рыночным ценам, заявил Путин
китай
россия
владимир путин
шос
пекин
си цзиньпин
в мире
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Китай будет получать энергосырье не по завышенным, а по взвешенным рыночным ценам, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, это будет создавать конкурентные преимущества для наших китайских друзей, потому что, повторяю, они будут получать продукт по взвешенным рыночным ценам, не по каким-то завышенным, как это сейчас мы видим в той же еврозоне", - сказал Путин журналистам.Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
китай, россия, владимир путин, шос, пекин, си цзиньпин, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, ШОС, Пекин, Си Цзиньпин, В мире
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Китай будет получать энергосырье не по завышенным, а по взвешенным рыночным ценам, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, это будет создавать конкурентные преимущества для наших китайских друзей, потому что, повторяю, они будут получать продукт по взвешенным рыночным ценам, не по каким-то завышенным, как это сейчас мы видим в той же еврозоне", - сказал Путин журналистам.
Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
