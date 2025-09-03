Рейтинг@Mail.ru
Россия может поставлять энергосырье в Китай, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025
16:45 03.09.2025 (обновлено: 17:37 03.09.2025)
Россия может поставлять энергосырье в Китай, заявил Путин
Россия может поставлять энергосырье в Китай, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025
Россия может поставлять энергосырье в Китай, заявил Путин
У России есть возможности поставок энергосырья в Китай, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. У России есть возможности поставок энергосырья в Китай, заявил президент РФ Владимир Путин."Есть возможности поставок этого сырья у нас", - сказал Путин журналистам.Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
россия, владимир путин, си цзиньпин, китай, пекин, шос
Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Китай, Пекин, ШОС
Россия может поставлять энергосырье в Китай, заявил Путин

Путин: у России есть возможность поставок энергосырья в Китай

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин перед совместным фотографированием глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества
Владимир Путин перед совместным фотографированием глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин перед совместным фотографированием глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. У России есть возможности поставок энергосырья в Китай, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Есть возможности поставок этого сырья у нас", - сказал Путин журналистам.
Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин рассказал о договоренностях по проекту "Сила Сибири — 2"
РоссияВладимир ПутинСи ЦзиньпинКитайПекинШОС
 
 
