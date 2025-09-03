https://ria.ru/20250903/putin-2039430760.html

Россия может поставлять энергосырье в Китай, заявил Путин

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. У России есть возможности поставок энергосырья в Китай, заявил президент РФ Владимир Путин."Есть возможности поставок этого сырья у нас", - сказал Путин журналистам.Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

