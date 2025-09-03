https://ria.ru/20250903/putin-2039430301.html
Путин оценил рост потребностей в энергоресурсах в странах АТР
2025-09-03T16:44:00+03:00
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Потребности в энергоресурсах в странах АТР растут, в том числе и в Китае, заявил президент России Владимир Путин."Потребности на энергоресурсы растут, в том числе и в китайской экономике ", - сказал Путин журналистам.Глава российского государства 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
