Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о работе над проектом "Сила Сибири — 2" - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 03.09.2025 (обновлено: 17:37 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/putin-2039429330.html
Путин рассказал о работе над проектом "Сила Сибири — 2"
Путин рассказал о работе над проектом "Сила Сибири — 2" - РИА Новости, 03.09.2025
Путин рассказал о работе над проектом "Сила Сибири — 2"
Работа над проектом "Сила Сибири 2" проводилась давно, переговоры шли не один год, заявил журналистам президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T16:43:00+03:00
2025-09-03T17:37:00+03:00
владимир путин
сила сибири — 2
шос
си цзиньпин
россия
китай
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039147348_671:334:3238:1778_1920x0_80_0_0_55293c09551fea3b8e552b9a1f0b6a5c.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Работа над проектом "Сила Сибири 2" проводилась давно, переговоры шли не один год, заявил журналистам президент России Владимир Путин."Это работа, которая действительно проводилась давно, и мы с партнёрами нашими обсуждали это давно. Существовало несколько маршрутов, они имеют плюсы, минусы, и переговоры шли долго, не один год.", - сказал Путин,Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
https://ria.ru/20250903/putin-2039430760.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039147348_507:0:3238:2048_1920x0_80_0_0_15a677ae78ecb1cc53ef5c281b457fdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, сила сибири — 2, шос, си цзиньпин, россия, китай, пекин
Владимир Путин, Сила Сибири — 2, ШОС, Си Цзиньпин, Россия, Китай, Пекин
Путин рассказал о работе над проектом "Сила Сибири — 2"

Путин: переговоры о проекте "Сила Сибири — 2" шли не один год

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время визита в Китай
Владимир Путин во время визита в Китай - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время визита в Китай
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Работа над проектом "Сила Сибири 2" проводилась давно, переговоры шли не один год, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
"Это работа, которая действительно проводилась давно, и мы с партнёрами нашими обсуждали это давно. Существовало несколько маршрутов, они имеют плюсы, минусы, и переговоры шли долго, не один год.", - сказал Путин,
Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Владимир Путин перед совместным фотографированием глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Россия может поставлять энергосырье в Китай, заявил Путин
Вчера, 16:45
 
Владимир ПутинСила Сибири — 2ШОССи ЦзиньпинРоссияКитайПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала