https://ria.ru/20250903/putin-2039429330.html
Путин рассказал о работе над проектом "Сила Сибири — 2"
Путин рассказал о работе над проектом "Сила Сибири — 2" - РИА Новости, 03.09.2025
Путин рассказал о работе над проектом "Сила Сибири — 2"
Работа над проектом "Сила Сибири 2" проводилась давно, переговоры шли не один год, заявил журналистам президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T16:43:00+03:00
2025-09-03T16:43:00+03:00
2025-09-03T17:37:00+03:00
владимир путин
сила сибири — 2
шос
си цзиньпин
россия
китай
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039147348_671:334:3238:1778_1920x0_80_0_0_55293c09551fea3b8e552b9a1f0b6a5c.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Работа над проектом "Сила Сибири 2" проводилась давно, переговоры шли не один год, заявил журналистам президент России Владимир Путин."Это работа, которая действительно проводилась давно, и мы с партнёрами нашими обсуждали это давно. Существовало несколько маршрутов, они имеют плюсы, минусы, и переговоры шли долго, не один год.", - сказал Путин,Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
https://ria.ru/20250903/putin-2039430760.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039147348_507:0:3238:2048_1920x0_80_0_0_15a677ae78ecb1cc53ef5c281b457fdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сила сибири — 2, шос, си цзиньпин, россия, китай, пекин
Владимир Путин, Сила Сибири — 2, ШОС, Си Цзиньпин, Россия, Китай, Пекин
Путин рассказал о работе над проектом "Сила Сибири — 2"
Путин: переговоры о проекте "Сила Сибири — 2" шли не один год