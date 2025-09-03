https://ria.ru/20250903/putin-2039429330.html

Путин рассказал о работе над проектом "Сила Сибири — 2"

Путин рассказал о работе над проектом "Сила Сибири — 2" - РИА Новости, 03.09.2025

Путин рассказал о работе над проектом "Сила Сибири — 2"

Работа над проектом "Сила Сибири 2" проводилась давно, переговоры шли не один год, заявил журналистам президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Работа над проектом "Сила Сибири 2" проводилась давно, переговоры шли не один год, заявил журналистам президент России Владимир Путин."Это работа, которая действительно проводилась давно, и мы с партнёрами нашими обсуждали это давно. Существовало несколько маршрутов, они имеют плюсы, минусы, и переговоры шли долго, не один год.", - сказал Путин,Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

