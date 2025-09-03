Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил идею глобального управления
16:39 03.09.2025 (обновлено: 16:50 03.09.2025)
Путин оценил идею глобального управления
Путин оценил идею глобального управления
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал своевременной идею глобального управления."Я бы в этой связи отметил особо китайскую инициативу о глобальном управлении. Мне кажется, что это очень своевременно, и, что важно, эта инициатива направлена на позитив в работе между теми странами, которые собрались на саммит в Китае, и нашими возможными партнерами среди стран, которые на сегодняшний день не желают заявлять об этом партнерстве", - сказал Путин журналистам по итогам визита в КНР.Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
2025
Владимир Путин в Пекине
Владимир Путин в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал своевременной идею глобального управления.
"Я бы в этой связи отметил особо китайскую инициативу о глобальном управлении. Мне кажется, что это очень своевременно, и, что важно, эта инициатива направлена на позитив в работе между теми странами, которые собрались на саммит в Китае, и нашими возможными партнерами среди стран, которые на сегодняшний день не желают заявлять об этом партнерстве", - сказал Путин журналистам по итогам визита в КНР.
Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
