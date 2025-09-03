Рейтинг@Mail.ru
Yandex Cloud Boost учредила специальный приз на "Бирже ИБ- и IT-стартапов" - РИА Новости, 03.09.2025
16:22 03.09.2025 (обновлено: 17:27 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/priz-2039417715.html
Yandex Cloud Boost учредила специальный приз на "Бирже ИБ- и IT-стартапов"
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Облачный провайдер Yandex Cloud присоединился к проекту "Биржа ИБ- и IT-стартапов" в качестве партнера, сообщает пресс-служба компании "Газинформсервис". Провайдер учредит специальный приз для одного из победителей — сертификат на 1 миллион рублей на использование своей облачной инфраструктуры и сервисов. Мероприятие организовано компанией "Газинформсервис", а финал пройдет 3 октября в Москве в рамках Форума по информационной безопасности GIS Days 2025. Проект "Биржа ИБ- и IT-стартапов" уже стал традиционной площадкой для встречи перспективных разработчиков и крупных игроков рынка. В этом году конкурс вышел на новый уровень, привлек рекордное количество заявок и поддержку ключевого технологического партнера. "Мы рады приветствовать Yandex Cloud в числе партнеров "Биржи ИБ- и IT-стартапов". Рост масштаба и интереса к нашему конкурсу закономерен — он подтверждается реальными историями успеха его участников. Яркий пример — стартап Pruffme, один из победителей конкурса, который впоследствии заключил сделку с "Яндекс 360". Мы уверены, что партнерство с Yandex Cloud откроет новые возможности для инновационных проектов в сфере IT и информационной безопасности", — заявил руководитель службы маркетинга компании "Газинформсервис" Григорий Ковшов. Экспертный совет, в состав которого входят представители "Газинформсервис", "Руссофт", Yandex Cloud и других компаний, вузов и СМИ отрасли, уже приступил к оценке проектов, подавших заявки на участие в основном отборе. Ключевыми критериями являются новизна идеи, практическая применимость, зрелость продукта и потенциал для масштабирования. Финалисты конкурса получат шанс выступить со своими проектами на питч-сессии перед экспертным сообществом 3 октября в Москве на ежегодном Форуме по информационной безопасности GIS Days 2025. Победители будут награждены ценными призами от "Газинформсервис" и партнеров. Кроме того, всех финалистов ждет возможность презентовать свои стартапы ключевым игрокам рынка, рассказать о продуктах в ведущих отраслевых СМИ и, возможно, запустить пилотный проект с крупной компанией. Основной этап приема заявок уже завершен, и эксперты приступили к их оценке. Однако у стартапов еще есть возможность принять участие в отборе. Для этого необходимо направить презентацию своего проекта на почту PR@Gaz-is.ru. Окончательный список финалистов будет определен и опубликован до 15 сентября 2025 года.
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Облачный провайдер Yandex Cloud присоединился к проекту "Биржа ИБ- и IT-стартапов" в качестве партнера, сообщает пресс-служба компании "Газинформсервис".
Провайдер учредит специальный приз для одного из победителей — сертификат на 1 миллион рублей на использование своей облачной инфраструктуры и сервисов. Мероприятие организовано компанией "Газинформсервис", а финал пройдет 3 октября в Москве в рамках Форума по информационной безопасности GIS Days 2025.
Проект "Биржа ИБ- и IT-стартапов" уже стал традиционной площадкой для встречи перспективных разработчиков и крупных игроков рынка. В этом году конкурс вышел на новый уровень, привлек рекордное количество заявок и поддержку ключевого технологического партнера.
"Мы рады приветствовать Yandex Cloud в числе партнеров "Биржи ИБ- и IT-стартапов". Рост масштаба и интереса к нашему конкурсу закономерен — он подтверждается реальными историями успеха его участников. Яркий пример — стартап Pruffme, один из победителей конкурса, который впоследствии заключил сделку с "Яндекс 360". Мы уверены, что партнерство с Yandex Cloud откроет новые возможности для инновационных проектов в сфере IT и информационной безопасности", — заявил руководитель службы маркетинга компании "Газинформсервис" Григорий Ковшов.
Экспертный совет, в состав которого входят представители "Газинформсервис", "Руссофт", Yandex Cloud и других компаний, вузов и СМИ отрасли, уже приступил к оценке проектов, подавших заявки на участие в основном отборе. Ключевыми критериями являются новизна идеи, практическая применимость, зрелость продукта и потенциал для масштабирования.
Финалисты конкурса получат шанс выступить со своими проектами на питч-сессии перед экспертным сообществом 3 октября в Москве на ежегодном Форуме по информационной безопасности GIS Days 2025. Победители будут награждены ценными призами от "Газинформсервис" и партнеров. Кроме того, всех финалистов ждет возможность презентовать свои стартапы ключевым игрокам рынка, рассказать о продуктах в ведущих отраслевых СМИ и, возможно, запустить пилотный проект с крупной компанией.
Основной этап приема заявок уже завершен, и эксперты приступили к их оценке. Однако у стартапов еще есть возможность принять участие в отборе. Для этого необходимо направить презентацию своего проекта на почту PR@Gaz-is.ru.
Окончательный список финалистов будет определен и опубликован до 15 сентября 2025 года.
 
Заголовок открываемого материала