Путин подтвердил приглашение Трампа в Москву
Путин подтвердил приглашение Трампа в Москву - РИА Новости, 03.09.2025
Путин подтвердил приглашение Трампа в Москву
2025-09-03 Президент России Владимир Путин подтвердил приглашение лидеру США Дональду Трампу посетить Москву.
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил приглашение лидеру США Дональду Трампу посетить Москву."Приглашение "на столе", - сообщил Путин, говоря о приглашении Трампу посетить Москву, которое он озвучил во время саммита на Аляске.
