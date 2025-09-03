https://ria.ru/20250903/pridnestrove-2039300883.html

В Приднестровье началась избирательная кампания

В Приднестровье началась избирательная кампания - РИА Новости, 03.09.2025

В Приднестровье началась избирательная кампания

С 3 сентября в Приднестровской Молдавской Республике начинается избирательная кампания по выборам депутатов всех уровней — от Верховного Совета до сельских и... РИА Новости, 03.09.2025

ТИРАСПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. С 3 сентября в Приднестровской Молдавской Республике начинается избирательная кампания по выборам депутатов всех уровней — от Верховного Совета до сельских и поселковых советов, сообщила пресс-служба парламента ПМР. "В Приднестровье стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Верховного Совета ПМР, депутатов райгорсоветов, сельских и поселковых советов, а также председателей советов сел и поселков-глав администраций сел и поселков. Единый день голосования пройдет 30 ноября 2025 года", - говорится в сообщении. В Верховный Совет ПМР VIII созыва изберут 33 депутатов. "С 3 сентября все граждане, которые хотят стать депутатами или занять выборную должность, могут подавать документы в избирательные комиссии всех уровней", - приводит пресс-служба слова председателя ЦИК Станислава Касапа. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

