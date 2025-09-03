Рейтинг@Mail.ru
10:30 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/pridnestrove-2039300883.html
В Приднестровье началась избирательная кампания
2025-09-03T10:30:00+03:00
2025-09-03T10:30:00+03:00
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987783647_0:48:1349:807_1920x0_80_0_0_4968b4380fa7a22b6d8e3ded44606868.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. С 3 сентября в Приднестровской Молдавской Республике начинается избирательная кампания по выборам депутатов всех уровней — от Верховного Совета до сельских и поселковых советов, сообщила пресс-служба парламента ПМР. "В Приднестровье стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Верховного Совета ПМР, депутатов райгорсоветов, сельских и поселковых советов, а также председателей советов сел и поселков-глав администраций сел и поселков. Единый день голосования пройдет 30 ноября 2025 года", - говорится в сообщении. В Верховный Совет ПМР VIII созыва изберут 33 депутатов. "С 3 сентября все граждане, которые хотят стать депутатами или занять выборную должность, могут подавать документы в избирательные комиссии всех уровней", - приводит пресс-служба слова председателя ЦИК Станислава Касапа. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250903/zaharova-2039271000.html
https://ria.ru/20250902/moldaviya-2039000916.html
молдавия
приднестровская молдавская республика
ссср
в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, ссср
В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, СССР
© Sputnik / Irina LeahovaЗдание верховного совета Приднестровья
Здание верховного совета Приднестровья - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Sputnik / Irina Leahova
Здание верховного совета Приднестровья. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. С 3 сентября в Приднестровской Молдавской Республике начинается избирательная кампания по выборам депутатов всех уровней — от Верховного Совета до сельских и поселковых советов, сообщила пресс-служба парламента ПМР.
"В Приднестровье стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Верховного Совета ПМР, депутатов райгорсоветов, сельских и поселковых советов, а также председателей советов сел и поселков-глав администраций сел и поселков. Единый день голосования пройдет 30 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.
В Верховный Совет ПМР VIII созыва изберут 33 депутатов.
"С 3 сентября все граждане, которые хотят стать депутатами или занять выборную должность, могут подавать документы в избирательные комиссии всех уровней", - приводит пресс-служба слова председателя ЦИК Станислава Касапа.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
