Путин провел специальную встречу с президентом Индонезии - РИА Новости, 03.09.2025
11:56 03.09.2025 (обновлено: 12:45 03.09.2025)
Путин провел специальную встречу с президентом Индонезии
Путин провел специальную встречу с президентом Индонезии - РИА Новости, 03.09.2025
Путин провел специальную встречу с президентом Индонезии
Президент Индонезии Прабово Субианто сообщил, что провел "специальную встречу" с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения экономических инвестиций.
ДЖАКАРТА, 3 сен - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто сообщил, что провел "специальную встречу" с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения экономических инвестиций. По данным секретариата президента Индонезии, Прабово Субианто прибыл в Пекин менее, чем восемь часов назад - президента задержали внутренние беспорядки в стране. "В сегодняшнем параде приняли участие 26 глав государств и правительств со всего мира. Индонезии была оказана особая честь сидеть на главном месте рядом с хозяином парада. Помимо участия в мероприятии, президент Прабово также провел специальные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным соответственно, чтобы проследить и обеспечить прогресс в реализации различных экономических инвестиций, которые были установлены между двумя странами", - говорится в заявлении секретариата президента. Ведомство также опубликовало фото, на которых Прабово Субианто обнимается и общается с Владимиром Путиным в рамках визита в Китай. Первоначально Прабово Субианто отменил свой визит в Китай на фоне беспорядков в стране на прошлой неделе. Однако в последний момент президент изменил свое решение и вчера вечером вылетел в Китай, чтобы принять участие в параде в честь 80-летия освобождения от японских захватчиков.
Президент Индонезии Прабово Субианто
Президент Индонезии Прабово Субианто
Президент Индонезии Прабово Субианто . Архивное фото
ДЖАКАРТА, 3 сен - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто сообщил, что провел "специальную встречу" с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения экономических инвестиций.
По данным секретариата президента Индонезии, Прабово Субианто прибыл в Пекин менее, чем восемь часов назад - президента задержали внутренние беспорядки в стране.
Татарстан обсудит на ВЭФ инвестиции, исламское финансирование и ИИ-проекты
Вчера, 11:32
Татарстан обсудит на ВЭФ инвестиции, исламское финансирование и ИИ-проекты
Вчера, 11:32
"В сегодняшнем параде приняли участие 26 глав государств и правительств со всего мира. Индонезии была оказана особая честь сидеть на главном месте рядом с хозяином парада. Помимо участия в мероприятии, президент Прабово также провел специальные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным соответственно, чтобы проследить и обеспечить прогресс в реализации различных экономических инвестиций, которые были установлены между двумя странами", - говорится в заявлении секретариата президента.
Ведомство также опубликовало фото, на которых Прабово Субианто обнимается и общается с Владимиром Путиным в рамках визита в Китай.
Первоначально Прабово Субианто отменил свой визит в Китай на фоне беспорядков в стране на прошлой неделе. Однако в последний момент президент изменил свое решение и вчера вечером вылетел в Китай, чтобы принять участие в параде в честь 80-летия освобождения от японских захватчиков.
Президент Индонезии опубликовал фото с Путиным с парада в Китае
Вчера, 11:05
Президент Индонезии опубликовал фото с Путиным с парада в Китае
Вчера, 11:05
 
