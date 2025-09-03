https://ria.ru/20250903/prezident-2039343030.html

Путин провел специальную встречу с президентом Индонезии

Путин провел специальную встречу с президентом Индонезии - РИА Новости, 03.09.2025

Путин провел специальную встречу с президентом Индонезии

Президент Индонезии Прабово Субианто сообщил, что провел "специальную встречу" с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения экономических инвестиций.

в мире

китай

индонезия

россия

прабово субианто

владимир путин

си цзиньпин

ДЖАКАРТА, 3 сен - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто сообщил, что провел "специальную встречу" с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения экономических инвестиций. По данным секретариата президента Индонезии, Прабово Субианто прибыл в Пекин менее, чем восемь часов назад - президента задержали внутренние беспорядки в стране. "В сегодняшнем параде приняли участие 26 глав государств и правительств со всего мира. Индонезии была оказана особая честь сидеть на главном месте рядом с хозяином парада. Помимо участия в мероприятии, президент Прабово также провел специальные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным соответственно, чтобы проследить и обеспечить прогресс в реализации различных экономических инвестиций, которые были установлены между двумя странами", - говорится в заявлении секретариата президента. Ведомство также опубликовало фото, на которых Прабово Субианто обнимается и общается с Владимиром Путиным в рамках визита в Китай. Первоначально Прабово Субианто отменил свой визит в Китай на фоне беспорядков в стране на прошлой неделе. Однако в последний момент президент изменил свое решение и вчера вечером вылетел в Китай, чтобы принять участие в параде в честь 80-летия освобождения от японских захватчиков.

китай

индонезия

россия

в мире, китай, индонезия, россия, прабово субианто, владимир путин, си цзиньпин