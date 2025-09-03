Путин провел специальную встречу с президентом Индонезии

https://ria.ru/20250903/prezident-2039343030.html
Президент Индонезии Прабово Субианто сообщил, что провел "специальную встречу" с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения экономических инвестиций. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T11:56:00+03:00
2025-09-03T11:56:00+03:00
2025-09-03T12:45:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024301293_0:0:3414:1920_1920x0_80_0_0_4d23239847927cff0bdffd12ac8b1f2a.jpg
ДЖАКАРТА, 3 сен - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто сообщил, что провел "специальную встречу" с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения экономических инвестиций. По данным секретариата президента Индонезии, Прабово Субианто прибыл в Пекин менее, чем восемь часов назад - президента задержали внутренние беспорядки в стране. "В сегодняшнем параде приняли участие 26 глав государств и правительств со всего мира. Индонезии была оказана особая честь сидеть на главном месте рядом с хозяином парада. Помимо участия в мероприятии, президент Прабово также провел специальные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным соответственно, чтобы проследить и обеспечить прогресс в реализации различных экономических инвестиций, которые были установлены между двумя странами", - говорится в заявлении секретариата президента. Ведомство также опубликовало фото, на которых Прабово Субианто обнимается и общается с Владимиром Путиным в рамках визита в Китай. Первоначально Прабово Субианто отменил свой визит в Китай на фоне беспорядков в стране на прошлой неделе. Однако в последний момент президент изменил свое решение и вчера вечером вылетел в Китай, чтобы принять участие в параде в честь 80-летия освобождения от японских захватчиков.
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024301293_642:0:3373:2048_1920x0_80_0_0_2555141c7fa10132737aa97d34c04084.jpg
