https://ria.ru/20250903/poslednee-2039457235.html

Путин рассказал о возможных подходах к урегулированию на Украине

Путин рассказал о возможных подходах к урегулированию на Украине - РИА Новости, 03.09.2025

Путин рассказал о возможных подходах к урегулированию на Украине

Подходы к урегулированию украинского вопроса могут быть разные, среди них - воевать до последнего и попытки решить конфликт мирно, сказал президент России... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T17:24:00+03:00

2025-09-03T17:24:00+03:00

2025-09-03T17:36:00+03:00

в мире

украина

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039437226_9:586:2608:2048_1920x0_80_0_0_b8825885bebf4fa2c3314fc79252b365.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Подходы к урегулированию украинского вопроса могут быть разные, среди них - воевать до последнего и попытки решить конфликт мирно, сказал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР.Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры."Подходы к урегулированию могут быть разными. Есть те, которые говорят: "Нужно воевать до последнего украинца". А есть те, как некоторые в Европе пытаются сейчас представить дело, а есть те, ну, например, как представители действующей американской администрации, сам президент, которые пытаются найти решение, причем решение мирными средствами", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250903/putin-2039456310.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир путин