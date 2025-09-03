Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, какое послание Путин оставил Западу в Китае - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 03.09.2025 (обновлено: 09:54 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/poslanie-2039277999.html
СМИ раскрыли, какое послание Путин оставил Западу в Китае
СМИ раскрыли, какое послание Путин оставил Западу в Китае - РИА Новости, 03.09.2025
СМИ раскрыли, какое послание Путин оставил Западу в Китае
Встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном на военном параде в Китае стала посланием Западу, пишет The Guardian. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T09:05:00+03:00
2025-09-03T09:54:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
китай
сша
ким чен ын
си цзиньпин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039243405_0:0:3322:1868_1920x0_80_0_0_48c8c3afc21f08f0bbcfa2495e7af52b.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном на военном параде в Китае стала посланием Западу, пишет The Guardian.&quot;По мнению аналитиков, именно беспрецедентный кадр, на котором трое мужчин беседуют и пожимают друг другу руки, проходя по красной дорожке, стал сигналом неповиновения Западу — на этапе, когда торговые пошлины и изменчивая политика президента США Дональда Трампа обостряют отношения как с союзниками, так и с противниками&quot;, — говорится в публикации.Масштабный парад прошел в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине с участием тысяч китайских военнослужащих, более 100 самолетов и сотен единиц наземной техники Народно-освободительной армии Китая. Власти ранее указывали, что весь арсенал, который демонстрируется на параде этого года, произведен в КНР и уже стоит на вооружении страны.На параде по приглашению Си Цзиньпина присутствовали лидеры 26 иностранных государств, в том числе Путин и Ким Чен Ын.
https://ria.ru/20250902/sammit-2039198669.html
кндр (северная корея)
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039243405_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4f1c90aaee8019df4c3d6a5a71bec8f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), китай, сша, ким чен ын, си цзиньпин, владимир путин
В мире, КНДР (Северная Корея), Китай, США, Ким Чен Ын, Си Цзиньпин, Владимир Путин
СМИ раскрыли, какое послание Путин оставил Западу в Китае

Guardian: встреча Путина с лидерами КНР и КНДР на параде стала посланием Западу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине
Президент России Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном на военном параде в Китае стала посланием Западу, пишет The Guardian.
«

"По мнению аналитиков, именно беспрецедентный кадр, на котором трое мужчин беседуют и пожимают друг другу руки, проходя по красной дорожке, стал сигналом неповиновения Западу — на этапе, когда торговые пошлины и изменчивая политика президента США Дональда Трампа обостряют отношения как с союзниками, так и с противниками", — говорится в публикации.

Масштабный парад прошел в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине с участием тысяч китайских военнослужащих, более 100 самолетов и сотен единиц наземной техники Народно-освободительной армии Китая. Власти ранее указывали, что весь арсенал, который демонстрируется на параде этого года, произведен в КНР и уже стоит на вооружении страны.
На параде по приглашению Си Цзиньпина присутствовали лидеры 26 иностранных государств, в том числе Путин и Ким Чен Ын.
Саммит ШОС — 2025. День второй - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
"Бумажный тигр": на Западе раскрыли, что ждет НАТО после саммита ШОС
2 сентября, 19:52
 
В миреКНДР (Северная Корея)КитайСШАКим Чен ЫнСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала