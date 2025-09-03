https://ria.ru/20250903/poslanie-2039277999.html
СМИ раскрыли, какое послание Путин оставил Западу в Китае
СМИ раскрыли, какое послание Путин оставил Западу в Китае
СМИ раскрыли, какое послание Путин оставил Западу в Китае
Встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном на военном параде в Китае стала посланием Западу, пишет The Guardian. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T09:05:00+03:00
2025-09-03T09:05:00+03:00
2025-09-03T09:54:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
китай
сша
ким чен ын
си цзиньпин
владимир путин
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном на военном параде в Китае стала посланием Западу, пишет The Guardian."По мнению аналитиков, именно беспрецедентный кадр, на котором трое мужчин беседуют и пожимают друг другу руки, проходя по красной дорожке, стал сигналом неповиновения Западу — на этапе, когда торговые пошлины и изменчивая политика президента США Дональда Трампа обостряют отношения как с союзниками, так и с противниками", — говорится в публикации.Масштабный парад прошел в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине с участием тысяч китайских военнослужащих, более 100 самолетов и сотен единиц наземной техники Народно-освободительной армии Китая. Власти ранее указывали, что весь арсенал, который демонстрируется на параде этого года, произведен в КНР и уже стоит на вооружении страны.На параде по приглашению Си Цзиньпина присутствовали лидеры 26 иностранных государств, в том числе Путин и Ким Чен Ын.
кндр (северная корея)
китай
сша
2025
СМИ раскрыли, какое послание Путин оставил Западу в Китае
