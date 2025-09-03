https://ria.ru/20250903/pomosch-2039375777.html
Президент Вьетнама высоко оценил помощь, которую в прошлом оказал СССР
Президент Вьетнама высоко оценил помощь, которую в прошлом оказал СССР - РИА Новости, 03.09.2025
Президент Вьетнама высоко оценил помощь, которую в прошлом оказал СССР
Каждый житель Вьетнама дорожит помощью, которую стране в прошлом оказал СССР, а сейчас - Россия, между государствами установлены братские отношения, заявил... РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Каждый житель Вьетнама дорожит помощью, которую стране в прошлом оказал СССР, а сейчас - Россия, между государствами установлены братские отношения, заявил президент Вьетнама Лыонг Кыонг."Каждый житель Вьетнама дорожит той большой добросердечной помощью, которую нам оказывал Советский Союз и Россия раньше, когда мы боролись за свою свободу, и в настоящее время, когда мы строим свою страну", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Как отметил вьетнамский лидер, между двумя странами налажены братские отношения, проверенные годами."Мы последовательно придаем большое значение традиционно дружественным отношениям с Россией, это братские отношения, которые проверены уже много лет", - подчеркнул он.
