Истребители ВВС Германии завершили миссию в Польше - РИА Новости, 03.09.2025
15:34 03.09.2025
Истребители ВВС Германии завершили миссию в Польше
в мире
германия
польша
балтия
нато
eurofighter typhoon
ВАРШАВА, 3 сен – РИА Новости. Миссия истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Германии, которые последние несколько недель базировались на 23-й тактической авиабазе в Минске-Мазовецком в рамках укрепления коллективной обороны НАТО, завершена, объявило в среду Оперативное командование Вооружённых сил Польши. "Это был чрезвычайно важный жест сотрудничества в рамках коллективной обороны. Благодарим вас за совместное обеспечение безопасности неба над Польшей и восточным флангом НАТО", — указано на странице командования в социальной сети Х. О размещении пяти истребителей Eurofighter EF-2000 Typhoon ВВС Германии на базе "Минск-Мазовецкий" было объявлено в начале августа. В последние недели они участвовали в защите воздушного пространства восточного фланга НАТО. Двадцать третья тактическая авиабаза расположена к востоку от Минска-Мазовецкого и входит в состав 1-го тактического авиакрыла со штаб-квартирой в Свидвине. Согласно информации на сайте подразделения, "в мирное время база обеспечивает материально-техническую поддержку полётов и облётов военной авиации, а также полётов в рамках авиационных заданий". База также отвечает за мониторинг воздушного пространства над странами Балтии.
в мире, германия, польша, балтия, нато, eurofighter typhoon
В мире, Германия, Польша, Балтия, НАТО, Eurofighter Typhoon
CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer / Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 сен – РИА Новости. Миссия истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Германии, которые последние несколько недель базировались на 23-й тактической авиабазе в Минске-Мазовецком в рамках укрепления коллективной обороны НАТО, завершена, объявило в среду Оперативное командование Вооружённых сил Польши.
"Это был чрезвычайно важный жест сотрудничества в рамках коллективной обороны. Благодарим вас за совместное обеспечение безопасности неба над Польшей и восточным флангом НАТО", — указано на странице командования в социальной сети Х.
О размещении пяти истребителей Eurofighter EF-2000 Typhoon ВВС Германии на базе "Минск-Мазовецкий" было объявлено в начале августа. В последние недели они участвовали в защите воздушного пространства восточного фланга НАТО.
Двадцать третья тактическая авиабаза расположена к востоку от Минска-Мазовецкого и входит в состав 1-го тактического авиакрыла со штаб-квартирой в Свидвине. Согласно информации на сайте подразделения, "в мирное время база обеспечивает материально-техническую поддержку полётов и облётов военной авиации, а также полётов в рамках авиационных заданий". База также отвечает за мониторинг воздушного пространства над странами Балтии.
СМИ: немецкие истребители выполнили маневры у границы с Россией в Финляндии
7 сентября 2024, 19:17
 
