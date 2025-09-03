https://ria.ru/20250903/polsha-2039406697.html

Истребители ВВС Германии завершили миссию в Польше

Истребители ВВС Германии завершили миссию в Польше - РИА Новости, 03.09.2025

Истребители ВВС Германии завершили миссию в Польше

Миссия истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Германии, которые последние несколько недель базировались на 23-й тактической авиабазе в Минске-Мазовецком в рамках... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T15:34:00+03:00

2025-09-03T15:34:00+03:00

2025-09-03T15:34:00+03:00

в мире

германия

польша

балтия

нато

eurofighter typhoon

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896937627_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7968875d86e1ace9c75286eac53b0c2e.jpg

ВАРШАВА, 3 сен – РИА Новости. Миссия истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Германии, которые последние несколько недель базировались на 23-й тактической авиабазе в Минске-Мазовецком в рамках укрепления коллективной обороны НАТО, завершена, объявило в среду Оперативное командование Вооружённых сил Польши. "Это был чрезвычайно важный жест сотрудничества в рамках коллективной обороны. Благодарим вас за совместное обеспечение безопасности неба над Польшей и восточным флангом НАТО", — указано на странице командования в социальной сети Х. О размещении пяти истребителей Eurofighter EF-2000 Typhoon ВВС Германии на базе "Минск-Мазовецкий" было объявлено в начале августа. В последние недели они участвовали в защите воздушного пространства восточного фланга НАТО. Двадцать третья тактическая авиабаза расположена к востоку от Минска-Мазовецкого и входит в состав 1-го тактического авиакрыла со штаб-квартирой в Свидвине. Согласно информации на сайте подразделения, "в мирное время база обеспечивает материально-техническую поддержку полётов и облётов военной авиации, а также полётов в рамках авиационных заданий". База также отвечает за мониторинг воздушного пространства над странами Балтии.

https://ria.ru/20240907/istrebiteli--1971315640.html

германия

польша

балтия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, польша, балтия, нато, eurofighter typhoon