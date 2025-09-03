Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение американцев к вице-президенту Вэнсу
10:39 03.09.2025
Опрос показал отношение американцев к вице-президенту Вэнсу
в мире
сша
дональд трамп
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Почти половина американцев не считают вице-президента США Джей Ди Вэнса достаточно квалифицированным для исполнения роли главы государства, следует из опроса компании YouGov. В августе Вэнс выразил готовность занять пост президента страны в случае, если с 79-летним американским лидером Дональдом Трампом что-то случится. Согласно результатам опроса, только 37% американцев говорят, что Вэнс достаточно квалифицирован для того, чтобы стать президентом страны в случае необходимости, в то время как 45% придерживаются противоположного мнения. Еще 18% респондентов затруднились ответить. Опрос проводился 2 сентября среди 1678 взрослых американцев. Погрешность не приводится.
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Опрос показал отношение американцев к вице-президенту Вэнсу

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Почти половина американцев не считают вице-президента США Джей Ди Вэнса достаточно квалифицированным для исполнения роли главы государства, следует из опроса компании YouGov.
В августе Вэнс выразил готовность занять пост президента страны в случае, если с 79-летним американским лидером Дональдом Трампом что-то случится.
Согласно результатам опроса, только 37% американцев говорят, что Вэнс достаточно квалифицирован для того, чтобы стать президентом страны в случае необходимости, в то время как 45% придерживаются противоположного мнения. Еще 18% респондентов затруднились ответить.
Опрос проводился 2 сентября среди 1678 взрослых американцев. Погрешность не приводится.
