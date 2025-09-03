https://ria.ru/20250903/polovina-2039302165.html
Опрос показал отношение американцев к вице-президенту Вэнсу
Опрос показал отношение американцев к вице-президенту Вэнсу - РИА Новости, 03.09.2025
Опрос показал отношение американцев к вице-президенту Вэнсу
Почти половина американцев не считают вице-президента США Джей Ди Вэнса достаточно квалифицированным для исполнения роли главы государства, следует из опроса... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T10:39:00+03:00
2025-09-03T10:39:00+03:00
2025-09-03T10:39:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959955481_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_d9df712ce8bcea394e8ba58759f9b5c9.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Почти половина американцев не считают вице-президента США Джей Ди Вэнса достаточно квалифицированным для исполнения роли главы государства, следует из опроса компании YouGov. В августе Вэнс выразил готовность занять пост президента страны в случае, если с 79-летним американским лидером Дональдом Трампом что-то случится. Согласно результатам опроса, только 37% американцев говорят, что Вэнс достаточно квалифицирован для того, чтобы стать президентом страны в случае необходимости, в то время как 45% придерживаются противоположного мнения. Еще 18% респондентов затруднились ответить. Опрос проводился 2 сентября среди 1678 взрослых американцев. Погрешность не приводится.
https://ria.ru/20240820/vens-1967400658.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959955481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ed29470ded589f482f168ae07a6fd18b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Опрос показал отношение американцев к вице-президенту Вэнсу
Большинство американцев не считают Вэнса достаточно квалифицированным для власти