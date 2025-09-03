https://ria.ru/20250903/polovina-2039302165.html

Опрос показал отношение американцев к вице-президенту Вэнсу

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Почти половина американцев не считают вице-президента США Джей Ди Вэнса достаточно квалифицированным для исполнения роли главы государства, следует из опроса компании YouGov. В августе Вэнс выразил готовность занять пост президента страны в случае, если с 79-летним американским лидером Дональдом Трампом что-то случится. Согласно результатам опроса, только 37% американцев говорят, что Вэнс достаточно квалифицирован для того, чтобы стать президентом страны в случае необходимости, в то время как 45% придерживаются противоположного мнения. Еще 18% респондентов затруднились ответить. Опрос проводился 2 сентября среди 1678 взрослых американцев. Погрешность не приводится.

