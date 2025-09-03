https://ria.ru/20250903/podmoskove-2039496845.html

В Красногорске проходит VI Съезд педиатров Подмосковья

В Красногорске проходит VI Съезд педиатров Подмосковья

В Красногорске проходит VI Съезд педиатров Подмосковья

3 сентября 2025

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Специалисты из 75 регионов России и 28 стран принимают участие в VI Съезде детских врачей Московской области с международным участием "Педиатрия как искусство", который проходит с 3 по 5 сентября в Красногорске, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Съезд педиатров в этом году проходит с 3 по 5 сентября. В нем участвует порядка 1 тысячи делегатов из 45 регионов РФ и 11 стран ближнего и дальнего зарубежья. Еще более 7 тысяч специалистов из 30 регионов и 17 стран – в онлайн-формате", - отметили в пресс-службе. Согласно сообщению, в Съезде принимают участие руководители медицинских образовательных организаций, лечебно-профилактических учреждений, детских национальных медицинских исследовательских центров и профессиональных медицинских сообществ, академики и члены-корреспонденты РАН, практикующие педиатры, неонатологи, гастроэнтерологи, хирурги и другие врачи. "Хочу поблагодарить всех, кто приехал к нам обсудить очень чувствительную, важную тему – тему оказания медицинской помощи детям. Смысл нашего Съезда – чтобы собрать здесь всех самых лучших, профессиональных специалистов и продолжать искать новые возможности, учиться, совершенствовать эту помощь. Останавливаться недопустимо, особенно если речь идет о самом дорогом – наших детях", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, слова которого приводятся пресс-службой. В программе Съезда педиатров – симпозиумы с участием экспертов из России, США, ОАЭ, Турции, Белоруссии и других государств. Участники обсудят новшества в педиатрии, поделятся опытом и рассмотрят клинические случаи. Запланированы отдельные форумы – например, по диетологии и нутрициологии, расстройству аутистического спектра и детскому аутизму, орфанным заболеваниям, сестринскому делу, комплексной реабилитации. Будут также подведены итоги конкурсов: клинических наблюдений, "Ветераны педиатрии Подмосковья", "Исторический очерк о ЛПУ", добавили в пресс-службе. -0-

