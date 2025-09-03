https://ria.ru/20250903/podmoskove-2039305850.html
В Подмосковье директора магазина будут судить за убийство покупателя
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Директор продуктового магазина в Московской области предстанет перед судом по делу об убийстве покупателя из-за кражи алкоголя, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ)... Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Раменский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По данным следствия, 30 ноября 2024 года обвиняемый, находясь в подсобке магазина, расположенного в Раменском городском округе, избил и задушил покупателя из-за кражи алкоголя. Подчеркивается, что в ходе расследования проведены допросы, изучены видео с камер видеонаблюдения, получены заключения экспертиз. Как отмечается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, обвиняемый арестован, виновным в совершении преступления он себя не признал.
