https://ria.ru/20250903/podmoskove-2039305850.html

В Подмосковье директора магазина будут судить за убийство покупателя - РИА Новости, 03.09.2025

Директор продуктового магазина в Московской области предстанет перед судом по делу об убийстве покупателя из-за кражи алкоголя, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.09.2025

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Директор продуктового магазина в Московской области предстанет перед судом по делу об убийстве покупателя из-за кражи алкоголя, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ)... Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Раменский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По данным следствия, 30 ноября 2024 года обвиняемый, находясь в подсобке магазина, расположенного в Раменском городском округе, избил и задушил покупателя из-за кражи алкоголя. Подчеркивается, что в ходе расследования проведены допросы, изучены видео с камер видеонаблюдения, получены заключения экспертиз. Как отмечается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, обвиняемый арестован, виновным в совершении преступления он себя не признал.

россия

московская область (подмосковье)

2025

происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)