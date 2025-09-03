https://ria.ru/20250903/podguzova-2039487833.html

Подгузова: бизнесу стоит развивать креатив на системном уровне

Подгузова: бизнесу стоит развивать креатив на системном уровне - РИА Новости, 03.09.2025

Подгузова: бизнесу стоит развивать креатив на системном уровне

Бизнесу нужно развивать креатив не событийно, а на системном уровне, и для этого компаниям следует уделять внимание формированию маркетинговой стратегии,... РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Бизнесу нужно развивать креатив не событийно, а на системном уровне, и для этого компаниям следует уделять внимание формированию маркетинговой стратегии, заявила старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова на сессии "Креативная экономика: новая модель роста для Дальнего Востока", которая прошла в стартовый день Восточного экономического форума в рамках форума креативных индустрий. "Мы стоим на пороге новой экономики – с большой долей креатива не только в творческих отраслях, таких как кинематограф, мультипликация, дизайн или мода, но и в ИТ, и в промышленности. Развитие творческих индустрий и интеграция креативных решений в традиционные отрасли – это точка роста для страны, поэтому необходимо вести системную работу по учету креативной составляющей в разных секторах экономики. Это будет способствовать привлечению в регионы инвестиций и туристических потоков, а также обеспечит поддержку малого и среднего бизнеса, сделав продукцию и услуги более привлекательными", – приводит пресс-служба ПСБ слова Подгузовой. В качестве примера поддержки банком малого и среднего бизнеса она рассказала о конкурсе растущих российских брендов "Знай наших". "Мы отобрали 10 компаний из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и организуем для них поездку в Китайскую Народную Республику в составе российской делегации предпринимателей, чтобы они могли представить свою продукцию на "Экспо" в Шанхае", — добавила она. По словам Подгузовой, ПСБ также будет активно поддерживать креативных предпринимателей в Дальневосточном федеральном округе. С этой целью на ВЭФ банк договорился с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики о создании экосистемы "ПСБ. Креативный поток". В сессии также приняли участие заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике Максим Топилин, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева и другие. В ходе мероприятия состоялась презентация доклада "Креативная экономика России: Итоги и векторы развития после Петербургского международного экономического форума-2025" в части развития отрасли в Дальневосточном федеральном округе. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

