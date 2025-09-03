https://ria.ru/20250903/ploschadki-2039454299.html

Две детские площадки установили в подмосковных Новых Химках

Две детские площадки установили в подмосковных Новых Химках - РИА Новости, 03.09.2025

Две детские площадки установили в подмосковных Новых Химках

Две детские игровые площадки обустроили возле жилых многоэтажек №7 и №9 на улице Машинцева в подмосковных Новых Химках, сообщает пресс-служба городского округа. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T17:20:00+03:00

2025-09-03T17:20:00+03:00

2025-09-03T17:20:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

детские площадки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039452232_0:291:3066:2016_1920x0_80_0_0_271d4ec6102a97f9a546aeb0a997b709.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Две детские игровые площадки обустроили возле жилых многоэтажек №7 и №9 на улице Машинцева в подмосковных Новых Химках, сообщает пресс-служба городского округа. Новые комплексы площадью 200 и 150 квадратных метров оборудованы с учетом современных требований безопасности и комфорта. Детские площадки включают игровые комплексы с горками, качели-балансир, качалки на пружине и двойные качели. Площадки покрыты ударопоглощающим резиновым материалом и огорожены металлическим забором, что обеспечивает защиту детей во время игр. Для удобства посетителей есть скамейки и урны, а также информационная стойка. Впереди – благоустройство и озеленение территории, и вскоре новые игровые зоны порадуют юных химчан. "В Химках заботятся о жителях и делают все для удобной и комфортной жизни. Думаю, наши маленькие химчане будут рады новой площадке", – сказала депутат Юлия Мамай, ее слова приводит пресс-служба. Всего в этом году в Химках отремонтируют 18 детских площадок. Новые игровые городки адаптированы под разные возрастные группы. В зависимости от размеров дворовой территории – от 100 до 200 квадратных метров – выбраны тематики оформления площадок с разнообразным набором игровых элементов и малыми архитектурными формами.

https://ria.ru/20250903/pamyat-2039416394.html

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области), детские площадки