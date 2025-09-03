https://ria.ru/20250903/peskov-2039355721.html
Песков рассказал о подарках, врученных Путину зарубежными делегациями в КНР
Песков рассказал о подарках, врученных Путину зарубежными делегациями в КНР
2025-09-03T13:24:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
в мире
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Многие зарубежные делегации передали подарки во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Китае, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что и российская сторона по протокольным каналам передает подарки зарубежным лидерам. Корреспондент РИА Новости ранее рассказал, что делегация Конго привезла на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным подарок, "вероятно, картину". Песков не стал уточнять, что именно подарили представители Конго. "Многие делегации привозят подарки. По протокольным каналам совершается обмен", - уточнил Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ также подтвердил, что и российская сторона передает в ответ подарки коллегам, с которыми проходят переговоры. "Да, по протокольным линиям они передаются", - добавил он.
россия
Песков рассказал о подарках, врученных Путину зарубежными делегациями в КНР
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Многие зарубежные делегации передали подарки во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Китае, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что и российская сторона по протокольным каналам передает подарки зарубежным лидерам.
Корреспондент РИА Новости ранее рассказал, что делегация Конго привезла на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным подарок, "вероятно, картину". Песков не стал уточнять, что именно подарили представители Конго.
"Многие делегации привозят подарки. По протокольным каналам совершается обмен", - уточнил Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ
также подтвердил, что и российская сторона передает в ответ подарки коллегам, с которыми проходят переговоры.
"Да, по протокольным линиям они передаются", - добавил он.