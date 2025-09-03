https://ria.ru/20250903/peskov-2039346117.html

Песков оценил атмосферу встреч с президентом Сербии

Песков оценил атмосферу встреч с президентом Сербии - РИА Новости, 03.09.2025

Песков оценил атмосферу встреч с президентом Сербии

Встречи президента России Владимира Путина с сербским коллегой Александром Вучичем традиционно проходят в доброй обстановке, сообщил пресс-секретарь российского РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T12:51:00+03:00

2025-09-03T12:51:00+03:00

2025-09-03T13:02:00+03:00

сербия

в мире

россия

дмитрий песков

пекин

александр вучич

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025145504_0:96:3071:1823_1920x0_80_0_0_dcf4658f4438a0f6b4c0f3b13152a92f.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина с сербским коллегой Александром Вучичем традиционно проходят в доброй обстановке, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Встреча президентов России и Сербии состоялась во вторник в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Переговоры продолжались более часа."Традиционно встречи с Вучичем, во-первых, проходят в традиционно доброй обстановке и, второе, весьма и весьма предметно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как прошла встреча с Вучичем и сербской делегацией.

https://ria.ru/20250902/peregovory-2039209463.html

сербия

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сербия, в мире, россия, дмитрий песков, пекин, александр вучич, владимир путин