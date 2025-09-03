https://ria.ru/20250903/peskov-2039346117.html
Песков оценил атмосферу встреч с президентом Сербии
Встречи президента России Владимира Путина с сербским коллегой Александром Вучичем традиционно проходят в доброй обстановке, сообщил пресс-секретарь российского
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина с сербским коллегой Александром Вучичем традиционно проходят в доброй обстановке, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Встреча президентов России и Сербии состоялась во вторник в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Переговоры продолжались более часа."Традиционно встречи с Вучичем, во-первых, проходят в традиционно доброй обстановке и, второе, весьма и весьма предметно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как прошла встреча с Вучичем и сербской делегацией.
