Песков оценил атмосферу встреч с президентом Сербии
12:51 03.09.2025 (обновлено: 13:02 03.09.2025)
Песков оценил атмосферу встреч с президентом Сербии
Встречи президента России Владимира Путина с сербским коллегой Александром Вучичем традиционно проходят в доброй обстановке, сообщил пресс-секретарь российского
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина с сербским коллегой Александром Вучичем традиционно проходят в доброй обстановке, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Встреча президентов России и Сербии состоялась во вторник в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Переговоры продолжались более часа."Традиционно встречи с Вучичем, во-первых, проходят в традиционно доброй обстановке и, второе, весьма и весьма предметно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как прошла встреча с Вучичем и сербской делегацией.
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина с сербским коллегой Александром Вучичем традиционно проходят в доброй обстановке, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Встреча президентов России и Сербии состоялась во вторник в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Переговоры продолжались более часа.
"Традиционно встречи с Вучичем, во-первых, проходят в традиционно доброй обстановке и, второе, весьма и весьма предметно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как прошла встреча с Вучичем и сербской делегацией.
