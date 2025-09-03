Рейтинг@Mail.ru
Песков раскритиковал заявления Мерца в адрес Путина - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 03.09.2025 (обновлено: 14:02 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/peskov-2039344570.html
Песков раскритиковал заявления Мерца в адрес Путина
Песков раскритиковал заявления Мерца в адрес Путина - РИА Новости, 03.09.2025
Песков раскритиковал заявления Мерца в адрес Путина
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил много нехороших заявлений в адрес президента России Владимира Путина, вряд ли его мнение о возможной площадке для переговоров... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T12:47:00+03:00
2025-09-03T14:02:00+03:00
дмитрий песков
россия
фридрих мерц
владимир путин
германия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил много нехороших заявлений в адрес президента России Владимира Путина, вряд ли его мнение о возможной площадке для переговоров по Украине можно принимать во внимание, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.Ранее Мерц назвал Женеву подходящим местом для переговорной площадки по Украине."Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений, поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание", - сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам, комментируя заявления Мерца."(Нехороших заявлении - ред.) в отношении нашего президента", - уточнил Песков.
https://ria.ru/20250903/merts-2039339493.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, россия, фридрих мерц, владимир путин, германия, в мире
Дмитрий Песков, Россия, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Германия, В мире
Песков раскритиковал заявления Мерца в адрес Путина

Песков: мнение Мерца не стоит принимать во внимание после его заявлений о Путине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил много нехороших заявлений в адрес президента России Владимира Путина, вряд ли его мнение о возможной площадке для переговоров по Украине можно принимать во внимание, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Мерц назвал Женеву подходящим местом для переговорной площадки по Украине.
"Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений, поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание", - сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам, комментируя заявления Мерца.
"(Нехороших заявлении - ред.) в отношении нашего президента", - уточнил Песков.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Во Франции отреагировали на новый выпад Мерца в адрес Путина
Вчера, 12:34
 
Дмитрий ПесковРоссияФридрих МерцВладимир ПутинГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала