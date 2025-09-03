https://ria.ru/20250903/peskov-2039344570.html
Песков раскритиковал заявления Мерца в адрес Путина
Песков раскритиковал заявления Мерца в адрес Путина
2025-09-03T12:47:00+03:00
2025-09-03T12:47:00+03:00
2025-09-03T14:02:00+03:00
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил много нехороших заявлений в адрес президента России Владимира Путина, вряд ли его мнение о возможной площадке для переговоров по Украине можно принимать во внимание, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.Ранее Мерц назвал Женеву подходящим местом для переговорной площадки по Украине."Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений, поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание", - сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам, комментируя заявления Мерца."(Нехороших заявлении - ред.) в отношении нашего президента", - уточнил Песков.
