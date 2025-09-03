https://ria.ru/20250903/peskov-2039344570.html

Песков раскритиковал заявления Мерца в адрес Путина

Песков раскритиковал заявления Мерца в адрес Путина - РИА Новости, 03.09.2025

Песков раскритиковал заявления Мерца в адрес Путина

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил много нехороших заявлений в адрес президента России Владимира Путина, вряд ли его мнение о возможной площадке для переговоров... РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил много нехороших заявлений в адрес президента России Владимира Путина, вряд ли его мнение о возможной площадке для переговоров по Украине можно принимать во внимание, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.Ранее Мерц назвал Женеву подходящим местом для переговорной площадки по Украине."Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений, поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание", - сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам, комментируя заявления Мерца."(Нехороших заявлении - ред.) в отношении нашего президента", - уточнил Песков.

