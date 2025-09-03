Рейтинг@Mail.ru
Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры тет-а-тет - РИА Новости, 03.09.2025
11:07 03.09.2025 (обновлено: 11:10 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/peregovory-2039308965.html
Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры тет-а-тет
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили общение тет-а-тет, оно длилось около часа, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в Пекине они провели двусторонние переговоры с участием делегаций, которые продлились более полутора часов. После этого лидеры продолжили общение в формате один на один.Путин и Ким Чен Ын в среду наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили общение тет-а-тет, оно длилось около часа, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Пекине они провели двусторонние переговоры с участием делегаций, которые продлились более полутора часов. После этого лидеры продолжили общение в формате один на один.
Путин и Ким Чен Ын в среду наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.
