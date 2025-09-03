https://ria.ru/20250903/peregovory-2039308965.html
Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры тет-а-тет
Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры тет-а-тет
Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили общение тет-а-тет, оно длилось около часа, передает корреспондент РИА Новости.
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили общение тет-а-тет, оно длилось около часа, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в Пекине они провели двусторонние переговоры с участием делегаций, которые продлились более полутора часов. После этого лидеры продолжили общение в формате один на один.Путин и Ким Чен Ын в среду наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.
Новости
ru-RU
