https://ria.ru/20250903/peregovory-2039281082.html

Сестра Ким Чен Ына приняла участие в переговорах с Путиным

Сестра Ким Чен Ына приняла участие в переговорах с Путиным - РИА Новости, 03.09.2025

Сестра Ким Чен Ына приняла участие в переговорах с Путиным

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон вошла в состав делегации республики на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T09:19:00+03:00

2025-09-03T09:19:00+03:00

2025-09-03T09:19:00+03:00

в мире

пекин

ким е чжон

ким чен ын

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576083623_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_ce0e974b3477f21e1ca99f790937fce6.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон вошла в состав делегации республики на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, передаёт корреспондент РИА Новости. Переговоры лидеров двух стран проходят в Пекине. Ким Ё Чжон занимает пост заместителя заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи и часто сопровождает Ким Чен Ына в его зарубежных поездках.

https://ria.ru/20250903/pekin-2039257485.html

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пекин, ким е чжон, ким чен ын