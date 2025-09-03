Рейтинг@Mail.ru
Сестра Ким Чен Ына приняла участие в переговорах с Путиным - РИА Новости, 03.09.2025
09:19 03.09.2025
Сестра Ким Чен Ына приняла участие в переговорах с Путиным
Сестра Ким Чен Ына приняла участие в переговорах с Путиным - РИА Новости, 03.09.2025
Сестра Ким Чен Ына приняла участие в переговорах с Путиным
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон вошла в состав делегации республики на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон вошла в состав делегации республики на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, передаёт корреспондент РИА Новости. Переговоры лидеров двух стран проходят в Пекине. Ким Ё Чжон занимает пост заместителя заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи и часто сопровождает Ким Чен Ына в его зарубежных поездках.
в мире, пекин, ким е чжон, ким чен ын
В мире, Пекин, Ким Е Чжон, Ким Чен Ын
Сестра Ким Чен Ына приняла участие в переговорах с Путиным

Сестра Ким Чен Ына Е Чжон вошла в состав делегации КНДР на переговорах с Путиным

© AP Photo / Jorge Silva Ким Ё Чжон
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Jorge Silva
Ким Ё Чжон. Архивное фото
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон вошла в состав делегации республики на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, передаёт корреспондент РИА Новости.
Переговоры лидеров двух стран проходят в Пекине.
Ким Ё Чжон занимает пост заместителя заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи и часто сопровождает Ким Чен Ына в его зарубежных поездках.
Си Цзиньпин переговаривался с Путиным и Ким Чен Ыном во время парада
Си Цзиньпин переговаривался с Путиным и Ким Чен Ыном во время парада
Вчера, 06:04
 
В мире Пекин Ким Е Чжон Ким Чен Ын
 
 
