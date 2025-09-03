https://ria.ru/20250903/peregovory-2039281082.html
Сестра Ким Чен Ына приняла участие в переговорах с Путиным
Сестра Ким Чен Ына приняла участие в переговорах с Путиным - РИА Новости, 03.09.2025
Сестра Ким Чен Ына приняла участие в переговорах с Путиным
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон вошла в состав делегации республики на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T09:19:00+03:00
2025-09-03T09:19:00+03:00
2025-09-03T09:19:00+03:00
в мире
пекин
ким е чжон
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576083623_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_ce0e974b3477f21e1ca99f790937fce6.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон вошла в состав делегации республики на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, передаёт корреспондент РИА Новости. Переговоры лидеров двух стран проходят в Пекине. Ким Ё Чжон занимает пост заместителя заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи и часто сопровождает Ким Чен Ына в его зарубежных поездках.
https://ria.ru/20250903/pekin-2039257485.html
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576083623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4443acc0bf3f4e10e599760724a5e5ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пекин, ким е чжон, ким чен ын
В мире, Пекин, Ким Е Чжон, Ким Чен Ын
Сестра Ким Чен Ына приняла участие в переговорах с Путиным
Сестра Ким Чен Ына Е Чжон вошла в состав делегации КНДР на переговорах с Путиным