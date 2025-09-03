https://ria.ru/20250903/pekin-2039251965.html
На параде в Пекине приняли участие новые образцы танков
На параде в Пекине приняли участие новые образцы танков - РИА Новости, 03.09.2025
На параде в Пекине приняли участие новые образцы танков
Новые образцы танков и боевых машин поддержки "Тип 100" приняли участие в военном параде в Пекине. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T05:16:00+03:00
2025-09-03T05:16:00+03:00
2025-09-03T05:23:00+03:00
пекин
в мире
военный парад в пекине в 2025 году
вторая мировая война (1939-1945)
китай
ялта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039250735_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad1a9a447df04a1ae3fbe9bd2a70f378.jpg
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Новые образцы танков и боевых машин поддержки "Тип 100" приняли участие в военном параде в Пекине."Демонстрируются новые образцы танков "Тип 100", а также боевые машины поддержки "Тип 100", отличающиеся высокой степенью интеллектуализации и способностью действовать в связке. Это новое поколение бронетехники", - сообщил комментатор парада.Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине проводит военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
https://ria.ru/20250903/kitay-2039251040.html
https://ria.ru/20250903/pekin-2039240607.html
пекин
китай
ялта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039250735_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8df6ac05edd677e1ad4a326cdf973b6c.jpg
Штурмовые группы на параде в Китае
Штурмовые группы на параде в Китае
2025-09-03T05:16
true
PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пекин, в мире, военный парад в пекине в 2025 году, вторая мировая война (1939-1945), китай, ялта
Пекин, В мире, Военный парад в Пекине в 2025 году, Вторая мировая война (1939-1945), Китай, Ялта
На параде в Пекине приняли участие новые образцы танков
На параде в Пекине приняли участие новые образцы танков Тип 100