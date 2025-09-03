https://ria.ru/20250903/pekin-2039242130.html

В Пекине начались торжества по случаю 80-летия Победы во Второй мировой

В Пекине начались торжества по случаю 80-летия Победы во Второй мировой

ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне начались в среду на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина, передает корреспондент РИА Новости.Масштабные торжества на главной площади страны начинаются речью председателя КНР, председателя Центрального военного совета Си Цзиньпина, после чего состоится военный парад с участием тысяч военнослужащих, более 100 самолетов и сотен единиц наземной техники вооруженных сил страны.Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствуют на параде по приглашению Си Цзиньпина. Из европейских государств на парад в Пекин приехали только президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которые также были единственными гостями из Европы на военном параде в Москве 9 мая.Власти Китая в преддверии торжеств заявляли, что парад призван показать твердую приверженность Пекина защите мира и международной справедливости и беспристрастности, а также продемонстрировать всему миру, что одержанная 80 лет назад победа была великой победой справедливости над злом и света над тьмой.Китай на параде продемонстрирует ряд вооружений нового поколения, таких как танки нового типа, палубные самолеты и истребители четвертого поколения, беспилотные интеллектуальные и противобеспилотные аппараты, а также передовые ракеты, в том числе гиперзвуковые. При этом все виды оружия и военной техники, представленные на параде, выпущены Китаем и уже находятся на вооружении ВС страны.Завершатся торжества в среду вечером в Доме народных собраний праздничным гала-концертом для высоких гостей.Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из "отряда 731" проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.

