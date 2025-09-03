https://ria.ru/20250903/pasechnik-2039380549.html

Украина ведет террористическую войну против жителей России, заявил Пасечник

2025-09-03T14:15:00+03:00

россия

луганская народная республика

беслан

леонид пасечник

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

украина

вооруженные силы украины

ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Украина ведет необъявленную террористическую войну против жителей России, это подрывы железнодорожных мостов, убийства военных и мирных граждан, поддерживающих СВО, но мы верим в победу и торжество справедливости, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом. "Украина ведет необъявленную террористическую войну против жителей нашей страны. Москва, Петербург, Курск, Белгород. Подрывы железнодорожных мостов в Брянской, Воронежской и Курской областях. Убийства военных и мирных граждан, поддерживающих СВО", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Он отметил, что цель "кровавых преступлений нелюдей" - запугать народ. "Но каждая кровавая акция врагов только сплачивает нас и укрепляет силы в борьбе с ним на фронтах СВО и в тылу. Мы верим в нашу безоговорочную Победу и торжество справедливости!" - подчеркнул Пасечник. Он напомнил, что более 20 лет назад, в сентябре 2004 года, случилась страшная трагедия, когда в Беслане в результате захвата террористами школы погибло более 300 мирных людей, большинство из которых дети. "Мы, жители Донбасса, особо чувствуем и сопереживаем нашим соотечественникам, родные и близкие которых погибли от терактов. Ведь уже более 10 лет наши мирные города и поселки страдают от террористических обстрелов преступного киевского режима", - заявил глава ЛНР. Утром 1 сентября 2004 года отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, два сотрудника МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.

