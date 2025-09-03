Рейтинг@Mail.ru
Партия Филата оспорит в ЕСПЧ отлучение от выборов
12:45 03.09.2025
Партия Филата оспорит в ЕСПЧ отлучение от выборов
КИШИНЕВ, 3 сен — РИА Новости. Либерально-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) экс-премьера республики Владимира Филата оспорит в Европейском суде по правам человека решение Высшей судебной палаты об исключении ее из списка политических формирований, допущенных к парламентским выборам, сообщает пресс-служба политсилы. Ранее ЦИК отказался регистрировать ЛДПМ, сославшись на нарушение сроков подачи документов. Партия оспорила это решение в Апелляционной палате, которая обязала ЦИК допустить ее к выборам в парламент. Высшая судебная палата Молдавии отменила решение Апелляционной палаты и оставила в силе отказ ЦИК в регистрации партии. "Либерально-демократическая партия Молдовы решительно осуждает способ, которым Высшая судебная палата рассмотрела и отклонила апелляцию партии, приняв при этом к сведению необоснованную жалобу Центральной избирательной комиссии… Столкнувшись с этой несправедливостью, ЛДПМ заявляет, что обжалует решение Высшей судебной палаты в Европейском суде по правам человека", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии. Поясняется, что вечером 2 сентября после 22:30 (совпадает с мск), не уведомив заранее стороны и не опубликовав своевременно график рассмотрения, Высшая судебная палата фактически тайно обнародовала свое решение. "Суд предпочел сохранить формальную позицию ЦИК, опустив реальные и официально признанные факты… ЛДПМ обращает внимание общественности и международных партнеров на то, что подобные неправомерные решения, принимаемые скрытно, подрывают доверие граждан к избирательному процессу и ставят под угрозу демократические стандарты, принятые Республикой Молдова. Партия также проинформирует миссии по мониторингу об этом произвольном решении об исключении из избирательной кампании", - отмечается в сообщении. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
КИШИНЕВ, 3 сен — РИА Новости. Либерально-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) экс-премьера республики Владимира Филата оспорит в Европейском суде по правам человека решение Высшей судебной палаты об исключении ее из списка политических формирований, допущенных к парламентским выборам, сообщает пресс-служба политсилы.
Ранее ЦИК отказался регистрировать ЛДПМ, сославшись на нарушение сроков подачи документов. Партия оспорила это решение в Апелляционной палате, которая обязала ЦИК допустить ее к выборам в парламент. Высшая судебная палата Молдавии отменила решение Апелляционной палаты и оставила в силе отказ ЦИК в регистрации партии.
