В Париже, Берлине и Вене прошла акция "Спасибо Советскому солдату"

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Листовки с надписью "Спасибо Советскому солдату" появились в в Париже, Берлине и Вене в 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Евразия". "Акцию провели активисты патриотического движения "Победа 9/45", созданного АНО "Евразия", чтобы напомнить, что именно Красная армия сыграла решающую роль в освобождении Европы от нацизма", - сообщили в пресс-службе. По словам вице-спикера Госдумы, председателя оргкомитета движения "Победа 9/45" Бориса Чернышова, сохранение исторической памяти — это вопрос не только уважения к прошлому, но и защиты будущего. "Когда пытаются переписать историю, важно напомнить: именно Советский Союз сломил хребет фашизму. Европа должна помнить, кому она обязана своей свободой", — процитировала Чернышова пресс-служба АНО "Евразия". Организаторы акции заявили, что движение будет продолжать свою работу в Европе и поддерживать различные инициативы, направленные на сохранение правды о подвиге советского народа и укрепление исторической памяти для будущих поколений. День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны отмечается ежегодно 3 сентября в соответствии с федеральным законом от 24 июня 2023 года.

