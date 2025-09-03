Рейтинг@Mail.ru
В Париже, Берлине и Вене прошла акция "Спасибо Советскому солдату" - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/parizh-2039327449.html
В Париже, Берлине и Вене прошла акция "Спасибо Советскому солдату"
В Париже, Берлине и Вене прошла акция "Спасибо Советскому солдату" - РИА Новости, 03.09.2025
В Париже, Берлине и Вене прошла акция "Спасибо Советскому солдату"
Листовки с надписью "Спасибо Советскому солдату" появились в в Париже, Берлине и Вене в 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T11:51:00+03:00
2025-09-03T11:51:00+03:00
европа
париж
берлин (город)
борис чернышов (депутат)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039325908_0:757:930:1280_1920x0_80_0_0_ca64c3053e29e82b8c7eec57bfc0d8ab.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Листовки с надписью "Спасибо Советскому солдату" появились в в Париже, Берлине и Вене в 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Евразия". "Акцию провели активисты патриотического движения "Победа 9/45", созданного АНО "Евразия", чтобы напомнить, что именно Красная армия сыграла решающую роль в освобождении Европы от нацизма", - сообщили в пресс-службе. По словам вице-спикера Госдумы, председателя оргкомитета движения "Победа 9/45" Бориса Чернышова, сохранение исторической памяти — это вопрос не только уважения к прошлому, но и защиты будущего. "Когда пытаются переписать историю, важно напомнить: именно Советский Союз сломил хребет фашизму. Европа должна помнить, кому она обязана своей свободой", — процитировала Чернышова пресс-служба АНО "Евразия". Организаторы акции заявили, что движение будет продолжать свою работу в Европе и поддерживать различные инициативы, направленные на сохранение правды о подвиге советского народа и укрепление исторической памяти для будущих поколений. День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны отмечается ежегодно 3 сентября в соответствии с федеральным законом от 24 июня 2023 года.
https://ria.ru/20250903/sssr-2039325139.html
https://ria.ru/20250903/aktivisty-2039323678.html
европа
париж
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039325908_0:583:930:1280_1920x0_80_0_0_907e6d709777c4e0a9ae88d86bbc56e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, париж, берлин (город), борис чернышов (депутат), госдума рф
Европа, Париж, Берлин (город), Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В Париже, Берлине и Вене прошла акция "Спасибо Советскому солдату"

Листовки «Спасибо Советскому солдату» выпустили в Париже, Берлине и Вене

© Фото : Патриотическое движение "Победа 9/45"Плакат "Спасибо советскому солдату"
Плакат Спасибо советскому солдату - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Фото : Патриотическое движение "Победа 9/45"
Плакат "Спасибо советскому солдату". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Листовки с надписью "Спасибо Советскому солдату" появились в в Париже, Берлине и Вене в 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Евразия".
"Акцию провели активисты патриотического движения "Победа 9/45", созданного АНО "Евразия", чтобы напомнить, что именно Красная армия сыграла решающую роль в освобождении Европы от нацизма", - сообщили в пресс-службе.
Пленарная сессия Международной научно-практической конференции Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы в рамках ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Историк рассказал, какие японские сообщения перехватывал СССР
Вчера, 11:43
По словам вице-спикера Госдумы, председателя оргкомитета движения "Победа 9/45" Бориса Чернышова, сохранение исторической памяти — это вопрос не только уважения к прошлому, но и защиты будущего.
"Когда пытаются переписать историю, важно напомнить: именно Советский Союз сломил хребет фашизму. Европа должна помнить, кому она обязана своей свободой", — процитировала Чернышова пресс-служба АНО "Евразия".
Организаторы акции заявили, что движение будет продолжать свою работу в Европе и поддерживать различные инициативы, направленные на сохранение правды о подвиге советского народа и укрепление исторической памяти для будущих поколений.
День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны отмечается ежегодно 3 сентября в соответствии с федеральным законом от 24 июня 2023 года.
Табличка на здании посольства Японии в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В Москве прошла акция против японских милитаристов
Вчера, 11:40
 
ЕвропаПарижБерлин (город)Борис Чернышов (депутат)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала