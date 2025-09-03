Рейтинг@Mail.ru
Память жертв теракта в Беслане почтили в подмосковных Химках
16:15 03.09.2025
Память жертв теракта в Беслане почтили в подмосковных Химках
2025-09-03T16:15:00+03:00
2025-09-03T16:15:00+03:00
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Акция "Вахта памяти" прошла в городском округе Химки, ее участники почтили память жертв теракта в Беслане, сообщает пресс-служба администрации горокруга. Акция приурочена ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Ученики школы "Перспектива", их педагоги и родители вместе с муниципальными депутатами Ириной Спириной и Натальей Каныгиной возложили цветы к монументу "Нет той цены на белом свете, чему могли стать жертвой дети". "Каждый год мы собираемся здесь, чтобы вспомнить о невинных детях и взрослых, чьи жизни оборвались в Беслане. Мы обязаны помнить об этой трагедии, говорить о ней, чтобы никогда не допустить её повторения. Эта боль не утихает со временем, и она должна служить нам вечным уроком и предостережением", – отметила Спирина, ее слова приводит пресс-служба администрации. Мемориал установлен в память о теракте в Беслане. В рамках проекта "Вахта памяти" такие мероприятия у этого памятника проходит ежегодно. Почетным гостем события стал ветеран боевых действий, полковник запаса Юрий Карпунов. "Сегодня, когда мы скорбим о жертвах Беслана, мы видим, что борьба с терроризмом и враждебным влиянием извне не окончена. Наши бойцы в ходе специальной военной операции продолжают дело тех, кто спасал заложников в Беслане, – они сражаются за безопасность нашей страны, за наших детей, за наше право жить в мире, свободном от нацизма и террора", – поделилась Каныгина. В пресс-службе отмечают, что мероприятие стало частью масштабной патриотической программы "Успех V единстве поколений", которая реализуется в Химках с 2024 года.
