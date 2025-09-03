Рейтинг@Mail.ru
Раввин прокомментировал возможный запрет паломничества в Умань
Религия
 
18:31 03.09.2025
Раввин прокомментировал возможный запрет паломничества в Умань
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич назвал возможный запрет властей Украины израильтянам приезжать в Умань для паломничества попыткой давления на Израиль с помощью "религиозной карты". Киевские власти могут запретить израильтянам приезжать в город Умань на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана (в 2025 году - с 22 по 24 сентября) из-за недостаточной поддержки со стороны израильского правительства, сообщила ранее газета Jerusalem Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника. "Это попытка со стороны Киева давления на Израиль, используя "религиозную карту", – прокомментировал эту информацию РИА Новости Гуревич. Ранее портал Point сообщал также, что правительство Молдавии попросило Израиль перечислить 2,5 миллиона долларов, чтобы разрешить еврейским паломникам транзитом через Международный аэропорт Кишинева попасть в Умань. По информации издания, Молдавия настаивает, что Израиль должен оплатить обеспечение безопасности и логистику транзита, направить израильских полицейских для поддержания порядка, обеспечить указатели и надписи на иврите, кормление пассажиров при задержках, а также перевести в казну Молдавии плату за транзит. Ежегодно десятки тысяч евреев совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в конце XVIII - начале XIX века. Паломничество приурочено к празднованию еврейского нового года Рош ха-Шана.
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич назвал возможный запрет властей Украины израильтянам приезжать в Умань для паломничества попыткой давления на Израиль с помощью "религиозной карты".
Киевские власти могут запретить израильтянам приезжать в город Умань на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана (в 2025 году - с 22 по 24 сентября) из-за недостаточной поддержки со стороны израильского правительства, сообщила ранее газета Jerusalem Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
"Это попытка со стороны Киева давления на Израиль, используя "религиозную карту", – прокомментировал эту информацию РИА Новости Гуревич.
Ранее портал Point сообщал также, что правительство Молдавии попросило Израиль перечислить 2,5 миллиона долларов, чтобы разрешить еврейским паломникам транзитом через Международный аэропорт Кишинева попасть в Умань. По информации издания, Молдавия настаивает, что Израиль должен оплатить обеспечение безопасности и логистику транзита, направить израильских полицейских для поддержания порядка, обеспечить указатели и надписи на иврите, кормление пассажиров при задержках, а также перевести в казну Молдавии плату за транзит.
Ежегодно десятки тысяч евреев совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в конце XVIII - начале XIX века. Паломничество приурочено к празднованию еврейского нового года Рош ха-Шана.
