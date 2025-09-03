https://ria.ru/20250903/palomnichestvo-2039482454.html

Раввин прокомментировал возможный запрет паломничества в Умань

Раввин прокомментировал возможный запрет паломничества в Умань - РИА Новости, 03.09.2025

Раввин прокомментировал возможный запрет паломничества в Умань

Руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями Федерации еврейских общин России РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T18:31:00+03:00

2025-09-03T18:31:00+03:00

2025-09-03T18:32:00+03:00

религия

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577536849_0:0:2553:1436_1920x0_80_0_0_c4998ce135790b706cdc605267c53bd5.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич назвал возможный запрет властей Украины израильтянам приезжать в Умань для паломничества попыткой давления на Израиль с помощью "религиозной карты". Киевские власти могут запретить израильтянам приезжать в город Умань на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана (в 2025 году - с 22 по 24 сентября) из-за недостаточной поддержки со стороны израильского правительства, сообщила ранее газета Jerusalem Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника. "Это попытка со стороны Киева давления на Израиль, используя "религиозную карту", – прокомментировал эту информацию РИА Новости Гуревич. Ранее портал Point сообщал также, что правительство Молдавии попросило Израиль перечислить 2,5 миллиона долларов, чтобы разрешить еврейским паломникам транзитом через Международный аэропорт Кишинева попасть в Умань. По информации издания, Молдавия настаивает, что Израиль должен оплатить обеспечение безопасности и логистику транзита, направить израильских полицейских для поддержания порядка, обеспечить указатели и надписи на иврите, кормление пассажиров при задержках, а также перевести в казну Молдавии плату за транзит. Ежегодно десятки тысяч евреев совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в конце XVIII - начале XIX века. Паломничество приурочено к празднованию еврейского нового года Рош ха-Шана.

https://ria.ru/20250831/kiev-2038707081.html

https://ria.ru/20250808/frantsiya-2034249363.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия