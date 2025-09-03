https://ria.ru/20250903/palomnichestvo-2039482454.html
Раввин прокомментировал возможный запрет паломничества в Умань
Раввин прокомментировал возможный запрет паломничества в Умань - РИА Новости, 03.09.2025
Раввин прокомментировал возможный запрет паломничества в Умань
Руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями Федерации еврейских общин России РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T18:31:00+03:00
2025-09-03T18:31:00+03:00
2025-09-03T18:32:00+03:00
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577536849_0:0:2553:1436_1920x0_80_0_0_c4998ce135790b706cdc605267c53bd5.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич назвал возможный запрет властей Украины израильтянам приезжать в Умань для паломничества попыткой давления на Израиль с помощью "религиозной карты". Киевские власти могут запретить израильтянам приезжать в город Умань на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана (в 2025 году - с 22 по 24 сентября) из-за недостаточной поддержки со стороны израильского правительства, сообщила ранее газета Jerusalem Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника. "Это попытка со стороны Киева давления на Израиль, используя "религиозную карту", – прокомментировал эту информацию РИА Новости Гуревич. Ранее портал Point сообщал также, что правительство Молдавии попросило Израиль перечислить 2,5 миллиона долларов, чтобы разрешить еврейским паломникам транзитом через Международный аэропорт Кишинева попасть в Умань. По информации издания, Молдавия настаивает, что Израиль должен оплатить обеспечение безопасности и логистику транзита, направить израильских полицейских для поддержания порядка, обеспечить указатели и надписи на иврите, кормление пассажиров при задержках, а также перевести в казну Молдавии плату за транзит. Ежегодно десятки тысяч евреев совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в конце XVIII - начале XIX века. Паломничество приурочено к празднованию еврейского нового года Рош ха-Шана.
https://ria.ru/20250831/kiev-2038707081.html
https://ria.ru/20250808/frantsiya-2034249363.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577536849_129:0:2501:1779_1920x0_80_0_0_da28d6c35a0e2565b1e9f077dc014fcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия
Раввин прокомментировал возможный запрет паломничества в Умань
Раввин Гуревич: запрет паломничества в Умань - попытка давить на Израиль
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич назвал возможный запрет властей Украины израильтянам приезжать в Умань для паломничества попыткой давления на Израиль с помощью "религиозной карты".
Киевские власти могут запретить израильтянам приезжать в город Умань на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана (в 2025 году - с 22 по 24 сентября) из-за недостаточной поддержки со стороны израильского правительства, сообщила ранее газета Jerusalem Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
"Это попытка со стороны Киева давления на Израиль, используя "религиозную карту", – прокомментировал эту информацию РИА Новости Гуревич.
Ранее портал Point сообщал также, что правительство Молдавии попросило Израиль перечислить 2,5 миллиона долларов, чтобы разрешить еврейским паломникам транзитом через Международный аэропорт Кишинева попасть в Умань. По информации издания, Молдавия настаивает, что Израиль должен оплатить обеспечение безопасности и логистику транзита, направить израильских полицейских для поддержания порядка, обеспечить указатели и надписи на иврите, кормление пассажиров при задержках, а также перевести в казну Молдавии плату за транзит.
Ежегодно десятки тысяч евреев совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в конце XVIII - начале XIX века. Паломничество приурочено к празднованию еврейского нового года Рош ха-Шана.