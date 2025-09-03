Рейтинг@Mail.ru
Россия будет добиваться решения палестинского вопроса, заявил Лавров - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:44 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/palestina-2039229430.html
Россия будет добиваться решения палестинского вопроса, заявил Лавров
Россия будет добиваться решения палестинского вопроса, заявил Лавров - РИА Новости, 03.09.2025
Россия будет добиваться решения палестинского вопроса, заявил Лавров
Россия вместе с единомышленниками будет добиваться решения палестинского вопроса в ходе недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T01:44:00+03:00
2025-09-03T01:44:00+03:00
в мире
израиль
россия
ближний восток
сергей лавров
оон
хамас
палестинская национальная администрация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия вместе с единомышленниками будет добиваться решения палестинского вопроса в ходе недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы по-прежнему считаем, что реализация законных чаяний палестинского народа, его права распоряжаться своей судьбой должна быть неотъемлемым условием урегулирования арабо-израильского конфликта. И, кстати, без этого очень трудно себе представить, как в реальности и на долгосрочной основе может быть обеспечена и безопасность самого Израиля, в чем Россия и, как я думаю, другие ответственные государства искренне заинтересованы", - заявил Лавров в интервью индонезийской газете "Компас". Руководствуясь таким пониманием, Россия приняла активное участие в Международной конференции высокого уровня по Ближнему Востоку, которая прошла в Нью-Йорке 28-30 июля, напомнил Лавров. "Работа в данном формате будет продолжена в ходе недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН во второй половине сентября. Вместе с единомышленниками будем добиваться деэскалации обстановки с прицелом на создание условий для переговорного решения палестинской проблемы. В этом плане настраиваемся на продолжение тесного взаимодействия с индонезийскими партнерами", - подчеркнул министр. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 63 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов.
https://ria.ru/20250902/belgija-2038980370.html
https://ria.ru/20250902/palestina-2039184895.html
https://ria.ru/20250902/konflikt-1915630213.html
израиль
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, ближний восток, сергей лавров, оон, хамас, палестинская национальная администрация
В мире, Израиль, Россия, Ближний Восток, Сергей Лавров, ООН, ХАМАС, Палестинская национальная администрация
Россия будет добиваться решения палестинского вопроса, заявил Лавров

Лавров: Россия будет добиваться решения палестинского вопроса в сентябре

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия вместе с единомышленниками будет добиваться решения палестинского вопроса в ходе недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы по-прежнему считаем, что реализация законных чаяний палестинского народа, его права распоряжаться своей судьбой должна быть неотъемлемым условием урегулирования арабо-израильского конфликта. И, кстати, без этого очень трудно себе представить, как в реальности и на долгосрочной основе может быть обеспечена и безопасность самого Израиля, в чем Россия и, как я думаю, другие ответственные государства искренне заинтересованы", - заявил Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".
Здание парламента Бельгии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Бельгия признает Палестину на сессии Генассамблеи ООН
Вчера, 04:46
Руководствуясь таким пониманием, Россия приняла активное участие в Международной конференции высокого уровня по Ближнему Востоку, которая прошла в Нью-Йорке 28-30 июля, напомнил Лавров.
"Работа в данном формате будет продолжена в ходе недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН во второй половине сентября. Вместе с единомышленниками будем добиваться деэскалации обстановки с прицелом на создание условий для переговорного решения палестинской проблемы. В этом плане настраиваемся на продолжение тесного взаимодействия с индонезийскими партнерами", - подчеркнул министр.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Вице-президент Палестины обвинил США в нарушении международного права
Вчера, 18:29
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 63 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильРоссияБлижний ВостокСергей ЛавровООНХАМАСПалестинская национальная администрация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала