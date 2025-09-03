https://ria.ru/20250903/palestina-2039229430.html

Россия будет добиваться решения палестинского вопроса, заявил Лавров

2025-09-03T01:44:00+03:00

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия вместе с единомышленниками будет добиваться решения палестинского вопроса в ходе недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы по-прежнему считаем, что реализация законных чаяний палестинского народа, его права распоряжаться своей судьбой должна быть неотъемлемым условием урегулирования арабо-израильского конфликта. И, кстати, без этого очень трудно себе представить, как в реальности и на долгосрочной основе может быть обеспечена и безопасность самого Израиля, в чем Россия и, как я думаю, другие ответственные государства искренне заинтересованы", - заявил Лавров в интервью индонезийской газете "Компас". Руководствуясь таким пониманием, Россия приняла активное участие в Международной конференции высокого уровня по Ближнему Востоку, которая прошла в Нью-Йорке 28-30 июля, напомнил Лавров. "Работа в данном формате будет продолжена в ходе недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН во второй половине сентября. Вместе с единомышленниками будем добиваться деэскалации обстановки с прицелом на создание условий для переговорного решения палестинской проблемы. В этом плане настраиваемся на продолжение тесного взаимодействия с индонезийскими партнерами", - подчеркнул министр. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 63 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов.

