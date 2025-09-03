Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: 3,8 тысячи семей переехали по программе реновации в Люблине
07:15 03.09.2025
Овчинский: 3,8 тысячи семей переехали по программе реновации в Люблине
Овчинский: 3,8 тысячи семей переехали по программе реновации в Люблине - РИА Новости, 03.09.2025
Овчинский: 3,8 тысячи семей переехали по программе реновации в Люблине
В московском районе Люблино в рамках программы реновации в новое жилье переехали 3,8 тысячи семей, сообщил министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В московском районе Люблино в рамках программы реновации в новое жилье переехали 3,8 тысячи семей, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В районе Люблино переселение началось в 2021 году в новостройке на Люблинской улице. Новоселье отпраздновали уже 3,8 тысячи семей. Они переехали в квартиры с готовой улучшенной отделкой, не требующих дополнительного ремонта. Большинство переселившихся семей воспользовались бесплатной помощью города при переезде: им предоставили грузчиков и автомобиль для перевозки вещей", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Он добавил, что услуга предусмотрена гарантиями программы. Ей могут воспользоваться все жители, заключившие договор на жилье.Всего в рамках программы реновации в Люблине планируют расселить 152 старых дома. Новое жилье смогу получить 29,7 тысячи горожан, добавляется в пресс-релизе департамента градостроительной политики Москвы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как программа реновации меняет районы города.
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В московском районе Люблино в рамках программы реновации в новое жилье переехали 3,8 тысячи семей, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В районе Люблино переселение началось в 2021 году в новостройке на Люблинской улице. Новоселье отпраздновали уже 3,8 тысячи семей. Они переехали в квартиры с готовой улучшенной отделкой, не требующих дополнительного ремонта. Большинство переселившихся семей воспользовались бесплатной помощью города при переезде: им предоставили грузчиков и автомобиль для перевозки вещей", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Он добавил, что услуга предусмотрена гарантиями программы. Ей могут воспользоваться все жители, заключившие договор на жилье.
Всего в рамках программы реновации в Люблине планируют расселить 152 старых дома. Новое жилье смогу получить 29,7 тысячи горожан, добавляется в пресс-релизе департамента градостроительной политики Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как программа реновации меняет районы города.
Овчинский: деловое пространство появится в районе Фили-Давыдково по КРТ
2 сентября, 10:05
Овчинский: деловое пространство появится в районе Фили-Давыдково по КРТ
2 сентября, 10:05
 
Москва
Градостроительный комплекс Москвы
Департамент градостроительной политики г. Москвы
Владислав Овчинский
 
 
