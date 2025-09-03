Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: на Арбате открылась выставка фотографий о программе КРТ - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:50 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/ovchinskiy-2039168953.html
Овчинский: на Арбате открылась выставка фотографий о программе КРТ
Овчинский: на Арбате открылась выставка фотографий о программе КРТ - РИА Новости, 03.09.2025
Овчинский: на Арбате открылась выставка фотографий о программе КРТ
В Москве на Арбате с 1 сентября открылась выставка, посвященная программе комплексного развития территорий (КРТ), "КРТ: Вы влюбитесь в эти районы по-новому!",... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T08:50:00+03:00
2025-09-03T08:50:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837083858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e42e456a9e7842a94bf8b007eb02278f.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве на Арбате с 1 сентября открылась выставка, посвященная программе комплексного развития территорий (КРТ), "КРТ: Вы влюбитесь в эти районы по-новому!", сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.В сообщении уточняется, что выставку приурочили к празднованию Дня города Москвы и пятилетию программы КРТ. Экспозиция показывает, как бывшие промышленные зоны и неэффективно используемые территории становятся современными кварталами, общественными пространствами и бизнес-центрами. Гости смогут увидеть проекты преобразования территорий "Братцево", "Серп и Молот", "Октябрьское поле" и прочих."Выставка на Арбате – не просто рассказ о достижениях градостроительной политики Москвы, а возможность для каждого жителя увидеть, как меняется город. Программа КРТ за пять лет доказала свою эффективность: вместо заброшенных промзон появляются современные районы с развитой инфраструктурой, зелеными зонами и социальными объектами", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Он добавил, что в столице создают город, который ориентирован на будущее, где комфортно развиваться и жить.Экспозицию можно посетить бесплатно до 30 сентября по адресу: улица Арбат, дом 23, добавляется в пресс-релизе департамента градостроительной политики.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837083858_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_8d0b2ad441b85fb66a98e2dcc5a10a78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: на Арбате открылась выставка фотографий о программе КРТ

Овчинский: на Арбате начала работу фотовыставка о программе КРТ

© Фото : пресс-служба ДИППМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве на Арбате с 1 сентября открылась выставка, посвященная программе комплексного развития территорий (КРТ), "КРТ: Вы влюбитесь в эти районы по-новому!", сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении уточняется, что выставку приурочили к празднованию Дня города Москвы и пятилетию программы КРТ. Экспозиция показывает, как бывшие промышленные зоны и неэффективно используемые территории становятся современными кварталами, общественными пространствами и бизнес-центрами. Гости смогут увидеть проекты преобразования территорий "Братцево", "Серп и Молот", "Октябрьское поле" и прочих.
"Выставка на Арбате – не просто рассказ о достижениях градостроительной политики Москвы, а возможность для каждого жителя увидеть, как меняется город. Программа КРТ за пять лет доказала свою эффективность: вместо заброшенных промзон появляются современные районы с развитой инфраструктурой, зелеными зонами и социальными объектами", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Он добавил, что в столице создают город, который ориентирован на будущее, где комфортно развиваться и жить.
Экспозицию можно посетить бесплатно до 30 сентября по адресу: улица Арбат, дом 23, добавляется в пресс-релизе департамента градостроительной политики.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала