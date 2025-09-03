https://ria.ru/20250903/ovchinskiy-2039168953.html

Овчинский: на Арбате открылась выставка фотографий о программе КРТ

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве на Арбате с 1 сентября открылась выставка, посвященная программе комплексного развития территорий (КРТ), "КРТ: Вы влюбитесь в эти районы по-новому!", сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.В сообщении уточняется, что выставку приурочили к празднованию Дня города Москвы и пятилетию программы КРТ. Экспозиция показывает, как бывшие промышленные зоны и неэффективно используемые территории становятся современными кварталами, общественными пространствами и бизнес-центрами. Гости смогут увидеть проекты преобразования территорий "Братцево", "Серп и Молот", "Октябрьское поле" и прочих."Выставка на Арбате – не просто рассказ о достижениях градостроительной политики Москвы, а возможность для каждого жителя увидеть, как меняется город. Программа КРТ за пять лет доказала свою эффективность: вместо заброшенных промзон появляются современные районы с развитой инфраструктурой, зелеными зонами и социальными объектами", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Он добавил, что в столице создают город, который ориентирован на будущее, где комфортно развиваться и жить.Экспозицию можно посетить бесплатно до 30 сентября по адресу: улица Арбат, дом 23, добавляется в пресс-релизе департамента градостроительной политики.

